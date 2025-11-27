विज्ञापन

कौन से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानिए कौन सा तेल लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है

Oil for Hairfall: हेयरफॉल से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली दवाइयों और तेल का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं देखने को मिलता है. खराब खानपान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, प्रदूषण और जेनेटिक्स बाल झड़ने के मुख्य कारण बताए जाते हैं.

कौन से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानिए कौन सा तेल लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है
किस विटामिन की कमी से हेयरफॉल होता है?
What Vitamin deficiency causes hairfall: आजकल अधिकतर लोगों को हेयरफॉल यानी बाल झड़ने की समस्या होने लगी है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली दवाइयों और तेल का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं देखने को मिलता है. इसके अलावा कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है. खराब खानपान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, प्रदूषण और जेनेटिक्स बाल झड़ने के मुख्य कारण बताए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं शरीर में अगर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से हेयरफॉल होता है और बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन सा तेल लगाया जा सकता है.

किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं बाल?

आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर ये बताया है कि किन पोषक तत्व की कमी से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं. डॉक्टर सलीम बताते हैं कि अगर बॉडी में विटामिन सी और ए की कमी हो जाए तो हेयरफॉल हो सकता है. इसके अलावा प्रोटीन, आयरन, बायोटिन, जिंक की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं.

कौन सा तेल लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है?नारियल तेल और करी पत्ते

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि नारियल तेल के अंदर लॉरिक एसिड होता है जो बालों के अंदर तेजी से एब्सॉर्ब होता है और प्रोटीन लॉस को रोक देता है. वहीं, करी पत्ते में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन्स होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. आप 1 कप नारियल तेल के अंदर 1 मुठ्ठी करी पत्ते को डालकर हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. अच्छे से पक जाने के बाद इस तेल को छानकर एक कांच की शीशी में स्टोर कर लें. इस तेल को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाने से बाल मजबूत होते हैं और हेयरफॉल भी रुक जाता है. 

भृंगराज और आंवला तेल

डॉक्टर सलीम के अनुसार बालों को झड़ने से रोकने के लिए भृंगराज और आंवला बहुत फायदेमंद होता है. इसके लिए आप 1 कप नारियल तेल में 2 चम्मच भृंगराज पाउडर और 2 चम्मच आंवला पाउडर मिला लें. अब इस मिश्रण को हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए गर्म करें और फिर छानकर एक कांच की बोतल में भर लें. रात को सोने से पहले इस तेल को अपने बालों की जड़ों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. सुबह उठकर माइल्ड शैंपू से अपने बालों को वॉश कर लें. आप इस नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार अपना सकते हैं. इससे बाल मजबूत होंगे और हेयरफॉल भी बंद हो सकता है. 

क्या खाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है?

बालों को झड़ना बंद करने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है. अगर शरीर में विटामिन सी, ए, प्रोटीन, आयरन, बायोटिन जैसे पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो बाल भी नहीं झड़ेंगे. इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में दाल, चिकन, मीट, अनार, संतरा, आंवला, कद्दू के बीज, शकरकंद आदि शामिल कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

