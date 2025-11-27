Upper Lips के बाल कितने दिनों में हटाने चाहिए? स्किन की डॉक्टर से जानें बाल हटाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है

Skincare: कई महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके अपर लिप्स पर थिक बाल आते हैं. खासकर मेकअप लगाने के बाद ये बाल और उभरकर दिखने लगते हैं.इससे मुंह के आसपास का हिस्सा डार्क और डल दिखता है. ऐसे में फिर इन्हें हटाने के लिए वे अलग-अलग तरीके फॉलो करती हैं. इसके लिए कुछ महिलाएं वैक्सिंग कराती हैं, कुछ थ्रेडिंग कराती हैं, तो कुछ घर पर ही शेव कर लेती हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं कि इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, साथ ही जानेंगे अपर लिप्स के बाल कितने दिनों में हटवाने चाहिए.

किस तरह के बाल कैसे हटाएं?

इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट आंचल पंथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में स्किन की डॉक्टर बताती हैं-

अगर बाल मोटे और काले हों



अगर आपके अपर लिप्स पर मोटे और अधिक काले बाल आते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए लेजर हेयर रिडक्शन (Laser Hair Reduction) सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. इस प्रोसेस से आगे बाल बहुत कम और हल्के होकर उगते हैं.

अगर बाल पतले हों, तो आप इन्हें महीने में 2 बार हटवा सकते हैं. इसके लिए भी लेजर ट्रीटमेंट ही बेस्ट रहेगा. क्योंकि बार-बार हटाने से स्किन पर असर पड़ सकता है.

ऐसे हल्की हेयर ग्रोथ के लिए शेविंग एक आसान और सुरक्षित तरीका है. इससे स्किन को नुकसान नहीं होता, साथ ही ये तरीका बेहद आसान भी होता है.

अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, साथ ही आपका स्किन टोन लाइट है, तो आप ब्लीच कर सकती हैं. इससे बाल दिखते नहीं हैं और स्किन साफ लगती है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, इसमें करीब 6–8 सेशन की जरूरत होती है.

हर सेशन के बीच 1 महीने का गैप रखा जाता है.

इससे हेयर ग्रोथ लगभग 70–80% तक कम हो जाती है.

हालांकि, अगर हेयर ग्रोथ ज्यादा हो या अचानक बढ़ जाए, तो हॉर्मोनल चेक-अप जरूरी होता है.

डॉक्टर पंथ कहती हैं, अपर लिप्स के बाल हटाने के लिए कभी भी वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए. बार-बार वैक्सिंग करने से स्किन को नुकसान हो सकता है, जलन और डार्कनेस हो सकती है, साथ ही कुछ मामलों नें स्किन ढीली भी पड़ जाती है.

इससे अलग हेयर रीमूवल क्रीम भी फेस के लिए सही नहीं है. क्योंकि इनमें कैमिकल्स ज्यादा होते हैं, जो रिएक्शन कर सकते हैं.

इस तरह Upper Lips के बाल हटाने का सही तरीका आपके बालों की मोटाई और ग्रोथ पर निर्भर करता है. अगर बाल मोटे और बार-बार आते हैं तो लेजर करवाना बेहतर है. हल्के और कम ग्रोथ वाले बाल हों तो शेविंग या ब्लीचिंग से काम चल सकता है.

