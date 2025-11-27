अरे रुक जाओ! कचरा नहीं हैं आलू के छिलके, इन 5 तरीकों से कर लें इस्तेमाल, कमाल देख रह जाएंगे हैरान

Potato Peels Uses: घर में आलू लगभग हर कोई बहुत शौक से खाता है. अधिकतर कई सब्जियों के साथ आलू का प्रयोग भी होता है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर छीलकर ही किया जाता है. आमतौर पर आलू के छिलकों को कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है. दरअसल, आलू के छिलकों में फाइबर, आयरन, पोटैशियम, जिंक, विटामिन B6 और विटामिन C जैसे पौषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको आलू के छिलकों के कमाल के फायदे बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे.

1. टैनिंग दूर करने में फायदेमंद

अगर धूप से आपकी त्वचा पर काफी ज्यादा टैनिंग हो गई है तो आप आलू के छिलकों को प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप आलू के छिलकों को पीस लें और उसमें गुलाबजल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को टैनिंग वाले हिस्से पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो दें. इससे स्किन का रंग निखरता है और दाग-धब्बे भी कम हो जाते हैं.

आलू के छिलकों को आप होममेड फेशियल क्लिनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आलू के छिलकों को पीसें और उसमें दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें. इससे चेहरे पर जमी गंदगी साफ हो जाएगी और त्वचा में निखार आएगा.

कई बार जाने-अनजाने में बर्तन इतने ज्यादा जल जाते हैं कि उनका कालापन तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं हटता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आलू के छिलके बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं. दरअसल, इसमें मौजूद नैचुरल स्टार्च बर्तनों की गंदगी हटाकर चमकाने का काम करता है.

आलू के छिलकों को आप खाद के रूप में भी कर सकते हैं. आलू को छिलने के बाद उसके छिलकों को मिक्सर में पीस लें और मिट्टी में मिला दें. इससे पौधे हरभरे बने रहेंगे.

अगर आपके घर में रखा फर्नीचर पुराना लगने लगा है या फिर उसकी चमक खो गई है तो आप आलू के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं. इन्हें लकड़ी पर रगड़ने से लड़की की खोई हुई चमक वापिस आ सकती है.

