खाने से पहले कर लें ये 3 आसान योगासन, Doctor Hansa Yogendra ने बताया कभी नहीं होगी गैस-एसिडिटी की दिक्कत

Yoga for Digestion: कई लोगों की शिकायत होती है कि खाना खाने के बाद उन्हें गैस, अपच, भारीपन और एसिडिटी की समस्या से जूझना पड़ता है. कई बार दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि सांस तक लेने में परेशानी होने लगती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में योग गुरु ने खाने के बाद होने वाली इन दिक्कतों से बचने का तोड़ बताया है.

क्या करें?

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, अगर खाना खाने से पहले कुछ आसान योगासन कर लिए जाएं, तो शरीर भोजन को पचाने के लिए तैयार हो जाता है. इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं.

इसके लिए योग गुरु सबसे पहले गोमुख आसन करने की सलाह देती हैं. डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, खाने से पहले केवल 30 सेकंड तक गोमुख आसन करने से छाती खुलती है और फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है. इससे शरीर एक्टिव होता है और पाचन तंत्र बेहतर काम करने लगता है.

गोमुख आसन के बाद हंसाजी योग मुद्रा में बैठने की सलाह देती हैं. 10-15 सेकंड तक योग मुद्रा में रहने से पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है, गैस और जकड़न कम होती है और पेट हल्का महसूस होता है.

हंसाजी कहती हैं, इन आसनों में 2-5 मिनट शांत रहकर बैठें. इससे मन शांत होता है, तनाव कम होता है और हम ध्यान से, धीरे-धीरे खाना खाते हैं. जब मन शांत रहता है, तो भोजन अच्छे से चबाकर खाया जाता है और पाचन भी सही रहता है.

योग गुरु कहती हैं, इन आसान योगासन से अलग रोजाना खाने में फाइबर युक्त चीजें शामिल करें जैसे फल, हरी सब्जियां और सलाद.

खाने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलें.

इन सब से अलग आप खाने के बाद सौंफ और अजवाइन चबा सकते हैं. इससे भी गैस या एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है.

हंसाजी बताती हैं, अगर इन छोटे-छोटे टिप्स को रोजाना अपनाया जाए, तो पेट से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक दूर हो सकती हैं. ऐसे में आप भी इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.