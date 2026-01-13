रोज सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक, अमेरिकी डॉक्टर ने बताया तेजी से घटने लगेगी शरीर की चर्बी, मोटापे से मिल जाएगा छुटकारा

Weight Loss Drink: मोटापा आज के समय में एक बहुत आम समस्या बन चुका है. लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी पेट की चर्बी कम नहीं होती. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने वेट लॉस का एक आसान और असरदार तरीका बताया है. डॉक्टर बर्ग कहते हैं, आप रोज रात एक खास ड्रिंक पीकर सो सकते हैं. इससे आपको शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को तेजी से कम करने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कब्ज से लेकर वेट लॉस तक, इसबगोल है बेहद फायदेमंद, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इस्तेमाल करने का सही तरीका

क्यों फायदेमंद है ये ड्रिंक?

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, कई बार सिर्फ खाना कम करने या ज्यादा वर्कआउट करने से ही वजन कम नहीं होता है, बल्कि शरीर के कुछ हार्मोन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं. खासकर कोर्टिसोल और इंसुलिन जैसे हार्मोन अगर बढ़ जाएं, तो शरीर फैट बर्न नहीं कर पाता है, जिससे वजन घटने में रुकावट आती है.

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, रात में अगर कोर्टिसोल ज्यादा होता है, तो नींद गहरी नहीं आती है. इससे शरीर फैट बर्न नहीं कर पाता है. ऐसे में वेट लॉस के लिए अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप लेमन बाम टी बनाकर पी सकते हैं. सोने से लगभग 60 मिनट पहले एक कप लेमन बाम टी पीने से शरीर रिलैक्स होता है, तनाव कम होता है और नींद बेहतर आती है. बेहतर नींद होने पर शरीर प्राकृतिक रूप से फैट बर्न करने लगता है.

इसे बनाने के लिए आपको 1 कप ताजी लेमन बाम पत्तियां, शहद और नींबू की जरूरत होगी.

टी बनाने के लिए ताजी या सूखी पत्तियों को 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें.

जब पानी आधा रह जाए, तब इसे छानकर एक गिलास में कर लें.

हल्का गुनगुना होने पर पानी में थोड़ा नींबू का रस मिलाकर चला लें.

आप चाहें, तो स्वाद के लिए इसमें एक चम्मच शहद मिला सकते हैं.

इतना करते ही आपकी लेमन बाम टी बनकर तैयार हो जाएगी.

इसे हल्का गुनगुना ही पी लें.

वीडियो में डॉक्टर बर्ग आगे कहते हैं, आप चाहें तो इस हर्बल टी में थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पाउडर भी मिला सकतें है. इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है, शरीर शांत होता है, साथ ही इंसुलिन लेवल और कोर्टिसोल कंट्रोल रखने में भी मदद मिलती है.

हर्बल टी के सेवन के साथ-साथ डॉक्टर कुछ और बातों पर ध्यान देने की सलाह भी देते है. जैसे-

रात में बार-बार स्नैकिंग न करें, क्योंकि इससे इंसुलिन बढ़ता है और फैट घटने में रुकावट आती है.

सोने से 90 मिनट पहले ज्यादा पानी या ड्रिंक न लें. ऐसा करने से आपको रात के समय यूरिन का प्रेशर बन सकता है, जिससे नींद बार-बार टूट सकती है.

लो-कार्ब डाइट अपनाएं, ताकि इंसुलिन बैलेंस रहे.

इन सब से अलग रोजाना थोड़ी देर धूप में वॉक करें, इससे तनाव कम होता है और नींद बेहतर आती है.

डॉक्टर कहते हैं, जब तनाव और हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं तो वजन कम करना आसान हो जाता है, खासकर पेट की चर्बी. हालांकि, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है. इसलिए किसी भी ड्रिंक या सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, खासतौर पर अगर कोई मेडिकल समस्या हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

