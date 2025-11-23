सर्दी में बादाम, अखरोट, तिल, अलसी के बीज खाने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किस तरह खाने पर मिलेंगे सबसे ज्यादा फायदे

How to Eat Nuts and Seeds in Winter: सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है. ऐसे में इस मौसम में शरीर को अंदर से ताकत देने वाली चीजें खाने की सलाह दी जाती है. खासकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाने को जरूरी बताते हैं. ये शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ सही पोषण देते हैं, जिससे आपकी सेहत दुरुस्त रहती है. हालांकि, अक्सर लोग इन्हें गलत समय या गलत तरीके से खा लेते हैं, जिससे इनके पोषक तत्व पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाते. इसी कड़ी में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने नट्स और सीड्स को खाने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

अलसी के बीज (Flaxseeds)

लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है अलसी के बीज का. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अलसी के बीज हमेशा भुने और पाउडर रूप में ही खाने चाहिए. इन्हें स्मूदी, आटे, चटनी या दही में मिलाकर खाया जा सकता है. मेनोपॉज वाली महिलाओं के लिए भुनी अलसी को तिल, गुड़ को गुनगुने पानी के साथ लेना फायदेमंद है.

आप सुबह खाली पेट या फिर खाने से पहले, पानी में मिलाकर फ्लैक्स सीड्स पाउडर खा सकते हैं. रोज केवल 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीज खाना पर्याप्त होता है.

कद्दू के बीज भुने हुए, बिना तेल और नमक के खाएं. अगर इन्हें खाने से पाचन में दिक्कत हो, तो थोड़ी देर भिगोकर भी खा सकते हैं. ये मैग्नीशियम और जिंक के बेहतरीन स्रोत होते हैं और PCOS या हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करते हैं.

कद्दू के बीजों को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं. अगर आपको नींद से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो आपके लिए रात के समय इन बीजों को खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बादाम और अखरोट को हमेशा रातभर भिगोकर खाना चाहिए. भिगोने से इनमें मौजूज टैनिन्स और एंटी-न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं.

आप इन्हें सुबह खाली पेट या शाम को फल के साथ खा सकते हैं. एक दिन में 4-5 बादाम और 3-4 अखरोट से ज्यादा न खाएं. बहुत ज्यादा खाने से गर्मी, पित्त और पाचन समस्या हो सकती है.

तिल को हमेशा हल्का सा भूनकर खाएं. भूनने से इसके तेल और पोषक तत्व अच्छी तरह सक्रिय होते हैं. गुड़ या खजूर के साथ खाने से कैल्शियम अवशोषण बेहतर होता है.

आप दोपहर में या किसी भी समय तिल खा सकते हैं.

इन्हें कच्चा या हल्का भुना हुआ खाएं. हालांकि, ध्यान रखें कि सूरजमुखी के बीजों को ज्यादा गर्म न करें, इससे इनमें मौजूद विटामिन ई नष्ट हो सकता है.

किस समय खाएं सूरजमुखी के बीज?

दोपहर या जब भी हल्की भूख लगे, आप तब सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं. एक दिन में 1-2 चम्मच से ज्यादा न खाएं.

खुशी छाबड़ा बताती हैं, हैम्प सीड्स सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड और अच्छे फैट्स का स्रोत हैं. आप इन्हें स्मूदी, सलाद, सूप या ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं.

आप सुबह एनर्जी के लिए या वर्कआउट के बाद जल्दी रिकवरी के लिए हैम्प सीड्स खा सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, इस तरह अगर नट्स और सीड्स को सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से खाया जाए, तो ये पाचन, हार्मोन, त्वचा, बाल और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं.

