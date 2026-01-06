सोते समय मुंह से लार क्यों बहती है? जानें मुंह में लार आना कैसे बंद करें

How to Stop Drooling: कई बार लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनका तकिया गीला है या उनके मुंह के आसपास लार लगी हुई है. अब, ज्यादातर समय लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार ये शर्मिंदगी का कारण भी बन जाता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं कि सोते समय मुंह से लार क्यों बहती है, साथ ही जानेंगे इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है.

सोते समय मुंह से लार क्यों बहती है?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बार-बार सोते समय मुंह से लार बहना किसी खास आदत, नींद की गलत पोजीशन या फिर सेहत से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है. मुंह से निकलने वाली लार को Drooling कहा जाता है और ज्यादा लार आने की स्थिति को Sialorrhea या Hypersalivation कहते हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है, यह सबसे आम कारण है. जो लोग करवट लेकर या पेट के बल सोते हैं, उनके मुंह में लार जमा होकर बाहर निकलने लगती है.

जुकाम, एलर्जी या साइनस इंफेक्शन की वजह से नाक बंद हो जाती है. ऐसे में इंसान मुंह से सांस लेने लगता है, जिससे भी लार बाहर निकलने लगती है.

इस समस्या में पेट का एसिड ऊपर की ओर आता है, जिससे निगलने में दिक्कत होती है या गले में कुछ फंसा-सा महसूस होता है. GERD की समस्या होने पर भी कुछ लोगों में ज्यादा लार बनने लगती है.

कुछ दवाएं, जैसे मानसिक बीमारियों या अल्जाइमर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, ज्यादा लार आने का कारण बन सकती हैं.

अगर किसी को बार-बार लार बहने की समस्या है, तो यह निगलने से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों में ऐसा देखा जाता है.

इन सब से अलग अगर आपको सोते समय जोर से खर्राटे आते हैं, बार-बार नींद टूटती है या सुबह थकान रहती है, तो लार बहना स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है.

इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल सोने की आदत डालें.

अगर आपकी नाक बंद रहती है, तो उसका इलाज कराएं. आप सोने से पहले स्टीम भी ले सकते हैं. इससे नाक खुलती है.

इसके साथ ही पानी ज्यादा पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें. इससे ड्राई माउथ की समस्या नहीं होगी.

दवाओं की वजह से लार आने पर अपने डॉक्टर से सलाह लें.

रिपोर्ट में बताया गया है, अगर लार बहुत ज्यादा आती है, इसके साथ सांस लेने में दिक्कत, निगलने में परेशानी या नींद पूरी न होने की समस्या हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. सोते समय मुंह से लार आना शर्म की बात नहीं है. सही कारण जानकर और कुछ आसान उपाय अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.