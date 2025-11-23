रोज काली किशमिश खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक दिन में कितनी काली किशमिश खानी चाहिए

What are the benefits of black raisins: किशमिश और इसके पानी पीने के फायदे आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप काली किशमिश के बारे में जानते हैं? इस ड्राई फ्रूट को भी सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. काली किशमिश खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर वैशाली शुक्ला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर काली किशमिश के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इन्हें खाने का सही तरीका-

15 दिनों तक रोज नाश्ते में बेसन का चीला खाने से क्या होगा? न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें

काली किशमिश के फायदे

डॉक्टर वैशाली शुक्ला बताती हैं, आयुर्वेद में काली किशमिश को शीतल, मधुर और अल्कलाइन गुणों वाला माना गया है. यह पेट की जलन, सीने में जलन और मुंह के छालों में राहत देती है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन मजबूत करता है और कब्ज की समस्या कम करता है. ऐसे में अगर आप पेट साफ न होने की दिक्कत से परेशान रहते हैं या आपको समय-समय पर पेट में गैस, एसिडिटी या मुंह में छालों की तकलीफ परेशान करती है, तो आप काली किशमिश को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताती हैं, काली किशमिश श्रमहर मानी जाती है, यानी यह थकान को दूर करती है. अगर आप दिनभर फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, जल्दी थक जाते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं, तो काली किशमिश आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है. यह शरीर को तुरंत एनर्जी देती है और टिश्यू की रिकवरी में भी मदद करती है.

काली किशमिश एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. इसमें विटामिन C, विटामिन A, आयरन और फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं, बालों को मजबूत करते हैं और समय से पहले स्किन पर नजर आने वाले एजिंग के लक्षणों को कम करते हैं. यानी काली किशमिश के नियमित सेवन से आपकी स्किन पर नेचुरल ब्राइटनेस नजर आने लगती है, स्किन यंग दिखती है और बाल भी हेल्दी-घने दिखते हैं.

काली किशमिश आयरन का अच्छा स्रोत है. यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है और एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है. महिलाएं इसे खास तौर पर अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं.

इन सब से अलग काली किशमिश में पाए जाने वाले पोटैशियम और मैग्नीशियम दिल को स्वस्थ रखते हैं. साथ ही कैल्शियम और बोरोन जैसे मिनरल्स हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में बढ़ती उम्र में रोज काली किशमिश खाना और अधिक फायदेमंद हो सकता है.

डॉक्टर वैशाली शुक्ला के अनुसार, रोजाना 8-10 काली किशमिश खाना पर्याप्त होता है. काली किशमिश में नेचुरल शुगर होती है, जो ज्यादा मात्रा में नुकसान भी पहुंचा सकती है.

सबसे बेहतर तरीका है कि रातभर 8-10 किशमिश भिगो दें और सुबह उन्हें खाने के बाद पानी भी पी लें. इससे पाचन बेहतर होता है और पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित होते हैं. ऐसे में आप भी इन्हें आज से अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.