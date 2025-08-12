बच्चों को कितने बजे सोना चाहिए? डॉक्टर ने बताया किस समय ग्रोथ हार्मोन होता है पीक पर

Children's Health: बच्चों की सेहत उनके सोने के समय और वे कितनी देर नींद ले रहे हैं इससे भी प्रभावित होती है. बच्चे अगर कम समय सोएंगे या सही समय पर नहीं सोएंगे तो इससे उनका वृद्धि और विकास प्रभावित होता है. साथ ही मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है सो अलग. बच्चे की लर्निंग, इम्यूनिटी कोंफिडेंस, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर नींद (Sleep) का कई तरह से असर पड़ता है. इसी बारे में बता रहे हैं बच्चों के डॉक्टर पवन मांडविया. डॉक्टर ने बताया कि बच्चे अगर सही समय पर नहीं सोएंगे तो इससे उनकी सेहत किस-किस तरह से प्रभावित होती है. यहां जानिए बच्चे के लिए सोने का सही समय क्या है और उसे कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए.

बच्चों को किस समय सोना चाहिए | Right Time For Children To Sleep

डॉ. पवन मांडविया का कहना है कि बच्चे के सोने का सही समय रात 9 से 10 बजे है. इस समय तक बच्चों को सो जाना चाहिए. यह वह समय है जब ग्रोथ हार्मोन (Growth Hormone) का सीक्रेशन पीक पर होता है. यह बच्चों की मसल्स और मेंटल ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है. इसीलिए डॉक्टर का कहना है कि अगर आपका बच्चा भी रात में देरी से सोता है और सुबह देरी से उठता है तो आपको उसकी यह आदत बदल देनी चाहिए.

स्टडीज में बताया गया है कि बच्चे के शरीर में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा तभी बनता और बढ़ता है जब बच्चा गहरी नींद में सो रहा होता है. डॉक्टर का कहना है कि बच्चा जितनी ज्यादा गहरी नींद में सोता है उतनी ही अच्छी उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है. अगर बच्चा रात में देरी से सोता है और उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही लर्निंग और कंस्ट्रेशन से जुड़ी दिक्कतें भी होने लगती हैं. बच्चा दिनभर इरिटेबल रहता है और साथ ही उसमें कई तरह के बिहेवियोरल चेंजेस देखने को मिलते हैं यानी उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है. बच्चे की इम्यूनिटी भी नींद की कमी से प्रभावित होती है. बच्चे की मेंटल हेल्थ (Mental Health) अफेक्ट होती है जिससे उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखने को मिलता है. इसीलिए बच्चे का समय से सोना जरूरी है.

अगर बच्चे की उम्र 0 से 6 महीने है तो उसे रात में 8 बजे सुला देना चाहिए.

6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे को शाम साढ़े छह बजे से साढ़े सात बजे के बीच सुलाना चाहिए.

1 से 2 साल के बच्चे के लिए सोने का सही समय शाम 7 बजे है.

3 से 5 साल के बच्चों को रात 8 बजे सोना चाहिए.

6 से 13 साल के बच्चों के लिए रात 9 बजे का समय सोने के लिए परफेक्ट होता है.

14 से 17 साल के टीनेज बच्चों को रात 10 बजे तक सो जाना चाहिए.

डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चा रात में 9 से 10 बजे के बीच सो जाता है तो उसे सुबह 7 बजे के करीब उठना चाहिए. इससे बच्चे को आराम से 8 से 10 घंटों की नींद मिल जाती है.