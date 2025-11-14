सर्दियों में कौन सा फल खाने से कब्ज दूर होती है? MBBS डॉक्टर ने बताया बिना किसी चूर्ण के साफ हो जाएगा पेट

How to relieve constipation and gas in Winter: सर्दियों का सुहाना मौसम अधिकतर लोगों के मन को भाता है. हालांकि, इस मौसम में कई परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. इन्हीं में से एक है कब्ज की समस्या. दरअसल, ठंड के मौसम में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सुस्त हो जाता है, हम पानी भी कम पीते हैं, जिससे स्टूल हार्ड हो जाता है. ऐसे में लोग हर थोड़े दिनों में दवाएं या अलग-अलग चूर्ण खाने पर मजबूर हो जाते हैं. इसी कड़ी में मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने सर्दियों के 5 ऐसे फल बताए हैं, जिन्हें खाने से आप नेचुरल तरीके से कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं. आइए जानते हैं इन फलों के बारे में, साथ ही जानेंगे किस तरह इनका सेवन आपको कब्ज से छुटकारा दिला सकता है.

संतरा

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है संतरे का. डॉक्टर शालिनी बताती हैं, संतरे में मौजूद विटामिन C, फाइबर और उसका पल्प बड़ी आंत को प्राकृतिक तरीके से साफ रखते हैं. इसमें मौजूद पेक्टिन मल को मुलायम बनाता है, जिससे पेट आसानी से साफ हो जाता है. हालांकि, इसके लिए डॉक्टर संतरे का रस नहीं बल्कि साबुत संतरा खाने की सलाह देती हैं.

नाशपाती में पाया जाने वाला सॉर्बिटोल एक नेचुरल माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है. यह आंतों में नमी बढ़ाता है और मल को नरम बनाता है. डॉक्टर इसे दोपहर में छिलके सहित खाने की सलाह देती हैं.

सेब में भी फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है. साथ ही इसका पेक्टिन स्टूल में बल्क बढ़ाता है. इससे मल त्यागना आसान हो जाता है. डॉक्टर के अनुसार, अगर आप सेब को भिगोए हुए चिया सीड्स के साथ खाएं, तो इसका असर दोगुना हो जाता है. चिया सीड्स पानी सोखकर जेल जैसा बन जाते हैं, जो आंतों को चिकनाई देते हैं और कब्ज दूर करने में मदद करते हैं.

अंजीर फाइबर से भरपूर होने के साथ-साथ प्रीबायोटिक भी है, यानी यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है. रोज सुबह 2 भिगोए हुए अंजीर खाने से पाचन सुधरता है और कब्ज की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

पपीते में मौजूद पेपेन एंजाइम पाचन को तेज करता है. यह एंजाइम भोजन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और कब्ज तीनों समस्याओं में आराम मिलता है.

ऐसे में अगर आप सर्दियों में कब्ज से परेशान रहते हैं, तो दवाइयों की जगह इन प्राकृतिक फलों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करें. साथ-साथ पर्याप्त पानी पिएं, हल्की एक्सरसाइज करें और फाइबर से भरपूर चीजें खाएं. ये छोटे-छोटे बदलाव आपका पेट बिना किसी चूर्ण के आसानी से साफ रख सकते हैं.

