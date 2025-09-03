कोलेजन लेने का सही तरीका क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया किस तरह खाने पर मिलते हैं फायदे

Best way to take collagen for skin: स्किन के लिए इन दिनों कोलेजन सप्लीमेंट्स का चलन काफी बढ़ गया है. खासकर त्वचा को ग्लोइंग बनाने और एंटी-एजिंग इफैक्ट के लिए लोग कोलेजन ले रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ओरल कोलेजन लेना स्किन के लिए फायदेमंद होता है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने से स्किन पर कैसा असर होता है, साथ ही इसे लेने का सही तरीका क्या है.

Copper की बोतल में पानी पीते हैं तो कभी न करें ये 3 गलतियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ठप होने लगेगा लिवर

कितने असरदार होते हैं ओरल कोलेजन सप्लीमेंट्स?

इसे लेकर फेमस सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट जयश्री शरद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, जब आप ओरल कोलेजन लेते हैं, तो यह आपके शरीर में जाकर छोटे-छोटे पेप्टाइड्स और अमिनो एसिड में टूट जाता है. इस वजह से इसका केवल 1 से 2 प्रतिशत हिस्सा ही आपकी स्किन तक पहुंच पाता है. अब, अगर आप ठीक तरह से कोलेजन नहीं लेंगे तो आपको इसके थोड़े फायदे भी नहीं मिल पाएंगे. ऐसे में कोलेजन को सही तरीके से लेना बेहद जरूरी है.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, सबसे पहले कोलेजन को एक संतुलित डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए. सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से जादू नहीं होगा. विटामिन C, प्रोटीन, और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर खाना कोलेजन के असर को बढ़ाता है. ऐसे में कोलेजन लेने के साथ-साथ अपनी डाइट पर भी खास ध्यान दें. साथ ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल और सही स्किनकेयर रूटीन अपनाना भी जरूरी है. धूप से बचाव और सही मॉइस्चराइजेशन से कोलेजन का असर लंबे समय तक टिकता है.

दूसरी बात, कोलेजन सप्लीमेंट चुनते समय क्वालिटी पर ध्यान दें. स्किन की डॉक्टर बताती हैं, मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन (Hydrolyzed Collagen) सबसे अच्छे माने जाते हैं. इन्हें शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है. इसलिए हमेशा ऐसे प्रोडक्ट चुनें जिनके बारे में क्लीनिकल रिसर्च उपलब्ध हो.

तीसरी बात, कोलेजन सप्लीमेंट हर किसी के लिए जरूरी नहीं है. डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन-रिच डाइट लेते हैं, तो आपको इसकी जरूरत कम पड़ सकती है. लेकिन अगर आपकी उम्र 25-30 से ज्यादा है और स्किन में ढीलापन आने लगा है, तो डॉक्टर की सलाह पर इसे लिया जा सकता है.

इन सब से अलग अगर आपको मछली या किसी भी एनिमल प्रोडक्ट से एलर्जी है या आप वेगन डाइट पर हैं, तो कोलेजन लेते वक्त विशेष सावधानी बरतें.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, कोलेजन सप्लीमेंट तभी असरदार होंगे जब आप उन्हें सही डाइट और अच्छे स्किनकेयर के साथ लेंगे. बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें ज्यादा मात्रा में लेना सही नहीं है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.