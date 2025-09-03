विज्ञापन

Copper की बोतल में पानी पीते हैं तो कभी न करें ये 3 गलतियां, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ठप होने लगेगा लिवर, घेर लेंगी परेशानी

What are the precautions for copper water: मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है कि कॉपर की बोतल या कॉपर के बर्तन में पानी पीते समय हमें किन तीन बड़ी गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

What not to put in a copper water bottle: आजकल कॉपर यानी तांबे की बोतल से पानी पीने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. लोग इसे हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं. तांबे में प्राकृतिक रूप से कई गुण होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन को सही रखने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. लेकिन अगर कॉपर की बोतल का इस्तेमाल सही तरीके से न किया जाए, तो इसके फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है कि कॉपर की बोतल या कॉपर के बर्तन में पानी पीते समय हमें किन तीन बड़ी गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

तांबे के बर्तन में पानी पीते हुए कभी न करें ये गलती 

नंबर 1- डेयरी प्रोडक्ट न डालें

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, दूध, दही या छाछ जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को कभी भी कॉपर की बोतल या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए. इन प्रोडक्ट्स में लैक्टिक एसिड होता है, जो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाता है. इससे गैस, ब्लोटिंग और पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए कॉपर की बोतल सिर्फ पानी के लिए ही इस्तेमाल करें.

नंबर 2- नींबू का रस मिलाकर पानी न पिएं

गर्मियों में लोग ताजगी के लिए नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन इसे कॉपर की बोतल में रखना गलत है. नींबू में मौजूद एसिड कॉपर के साथ मिलकर पानी को रिएक्टिव बना देता है. ऐसा पानी पीने से उल्टी, मतली और पेट खराब जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए नींबू पानी हमेशा ग्लास या स्टील के बर्तन में बनाएं और इन्हीं बर्तन से पिएं.

नंबर 3- गर्म पानी न डालें

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, गर्म पानी कॉपर की बोतल में डालना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है. इससे पानी में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो शरीर में कॉपर का लेवल असंतुलित कर देता है. ज्यादा कॉपर लिवर पर बुरा असर डाल सकता है और लंबे समय तक ऐसा करने से सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसलिए कॉपर की बोतल में हमेशा ठंडा या सामान्य तापमान का पानी ही रखें.

दीपशिखा जैन कहती हैं, कॉपर की बोतल से पानी पीना तब ही फायदेमंद है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें. दिनभर बोतल में पानी भरकर रखना और रातभर का पानी सुबह पीना आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी भी इसमें नींबू, दूध या गर्म पानी न डालें. थोड़ी सी सावधानी से आप कॉपर के फायदे उठा सकते हैं और अपने शरीर को नुकसान से बचा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

