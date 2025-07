पैरों के बाल साफ करने के लिए करती हैं शेविंग? स्किन की डॉक्टर ने बताया क्या है सही तरीका, बस 5 काम करने से एकदम मुलायम दिखेंगे पैर

Tips to shave your legs the Correct way: शरीर पर मौजूद अनचाहे बालों को साफ करने के लिए महिलाएं हेयर रिमूवल क्रीम, वैक्सिंग और शेविंग जैसे कई तरीके अपनाती हैं. हालांकि, इन सब में शेविंग को सबसे आसान और क्वीक तरीका माना जाता है. हेयर रिमूवल क्रीम स्किन को डार्क बना देती हैं. वहीं, वैक्सिंग कराते वक्त तेज दर्द से जूझना पड़ता है. ऐसे में ज्यादातर महिलाएं हेयर रिमूवल के लिए शेविंग को चुनती हैं. अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं और खासकर पैरों के बाल हटाने के लिए शेविंग करती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है. यहां हम आपको पैरों को शेव करने का सही तरीका बता रहे हैं.

बिगड़ी लाइफस्टाइल ने बढ़ा दी है Vitamin D की कमी? AIIMS दिल्ली ने निकाल लिया तोड़, जानें कैसे बिना धूप में जाए मिलेगा विटामिन डी

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस डर्माटॉलॉजिस्ट जुश्यिा भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो नें स्किन की डॉक्टर बताती हैं, शेविंग बाल हटाने का एक आसान और सस्ता तरीका है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो स्किन डैमेज हो सकती है. शेविंग करते समय की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं. साथ ही इससे आपके पैर रफ भी दिखने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, शेविंग के बाद एकदम क्लीन और स्मूद पैर पाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

डॉक्टर सरीन शेव करने से पहले पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोने की सलाह देती हैं. इससे अलग आप नहाने के तुरंत बाद शेव कर सकते हैं. ऐसा करने से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं. इससे शेव करना आसान हो जाता है, साथ ही स्किन के कटने या जलन होने का खतरा भी कम होता है.

डॉक्टर बताती हैं, ज्यादातर महिलाएं बालों की उल्टी दिशा में शेव करती हैं ताकि बाल ज्यादा क्लीन हटें, लेकिन यह तरीका गलत है. उल्टी दिशा में रेजर चलाने से इनग्रोन हेयर यानी अंदर की ओर उगने वाले बाल हो सकते हैं, जिससे स्किन पर दाने और जलन हो सकती है. ऐसे में हमेशा बालों की डायरेक्शन में ही शेव करें.

शेविंग के बाद स्किन ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है. इसलिए तुरंत मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि स्किन को राहत मिले और वह हाइड्रेटेड रहे. ऐसा करने से आपकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग और स्मूद भी दिखेगी.

शेविंग के तुरंत बाद स्किन पर कोई भी परफ्यूम या फ्रेगरेंस वाली चीज लगाने से जलन हो सकती है. इससे एलर्जी या रैशेज होने का भी खतरा रहता है. ऐसे में शेव के बाद स्किन पर परफ्यूम या खुशबूदार चीजें न लगाएं.

इन सब से अलग डर्माटॉलॉजिस्ट शेविंग के बाद रेजर को धोकर और अच्छी तरह सुखाकर साफ-सुथरी जगह पर स्टोर करने की सलाह देती हैं. इससे अलग एक ही रेजर से बार-बार शेविंग करना भी हानिकारक हो सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, एक रेजर को 2 से 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.