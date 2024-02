पीरियड्स में सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग होने के पीछे होते हैं ये कारण, जान लीजिए एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं वजह

what causes a one day period : सिर्फ दो दिनों तक पीरियड आने का क्या कारण है.

खास बातें क्या आपको भी पीरियड्स दो ही दिन होते हैं.

तो जान लीजिए वजह.

ताकि समय रहते कर सके ट्रीटमेंट.

Why was my period only 2 days this month : महिलाओं के पीरियड्स के दौरान कई परेशानियां होती हैं. ब्लीडिंग के साथ क्रैम्प होते हैं जो कई बार असहनीय हो जाता है. पीरियड्स के दौरान महिलाओं को 3-5 दिन ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है. इसे ही नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं. मगर कुछ महिलाओं को पीरियड्स अनियमित होते हैं. साथ ही सिर्फ 2 दिन ही ब्लीडिंग होती है. सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग होना सही नहीं होता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरुरी होता है. डॉक्टर से संपर्क करने से पहले इसके पीछे का कारण जान लेना जरुरी होता है. आइए आपको पीरियड्स के दौरान दो दिन ब्लीडिंग होने के पीछे क्या कारण होते हैं.

ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान