चुकंदर को कच्चा या उबालकर कैसे खाएं? जानें चुकंदर खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है

What is the best way to eat beetroot: चुकंदर को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. इसे खाने से आपको एक साथ कई लाभ मिल जाते हैं. यह आयरन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये बात तो अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि चुकंदर खाने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग कच्चा चुकंदर खाते हैं, तो कुछ इसे उबालकर खाना पसंद करते हैं. ऐसे में सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद है और किस तरह खाने से आपको चुकंदर के ज्यादा फायदे मिल सकते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

भीगी हुई अंजीर, किशमिश, बादाम, अखरोट...सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाने से बॉडी पर क्या असर होता है?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर हार्वर्ड ट्रेन गट और क्रोनिक डिसीज एक्सपर्ट आकांक्षा पांडे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, चुकंदर को कच्चा या उबलाकर खाना, दोनों ही फायदेमंद है. दोनों तरीके से आपको अलग-अलग लाभ मिल सकते हैं. ऐसे में आप अपनी जरूरत के अनुसार एक तरीका चुन सकते हैं.

आकांक्षा बताती हैं, अगर आप अपने शरीर में आयरन की कमी पूरी करना चाहते हैं तो चुकंदर को कच्चा खाना सबसे अच्छा माना जाता है. कच्चा चुकंदर शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे खून में हीमोग्लोबिन का स्तर सुधरने में मदद मिलती है. आप इसे सलाद के रूप में खा सकते हैं, बारीक काटकर नमक-नींबू डाल सकते हैं या जूस बनाकर पी सकते हैं. बस ध्यान रखें कि अगर आपको पेट संवेदनशील है तो एकदम से ज्यादा मात्रा में कच्चा चुकंदर न खाएं.

कुछ लोगों को कच्चा चुकंदर खाने पर पेट में गैस या भारीपन महसूस होता है. ऐसे लोगों के लिए उबला या हल्का पका हुआ चुकंदर बेहतर विकल्प है. पकाने से यह पचने में आसान हो जाता है और पेट पर दबाव नहीं डालता. खासकर जिन लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग या IBS की समस्या होती है, वे चुकंदर को उबालकर सलाद या सब्जी के रूप में खाएं.

इन सब से अलग आप दही के साथ भी चुकंदर खा सकते हैं. आकांक्षा पांडे के मुताबिक, दही और चुकंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. ये दोनों मिलकर पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. इसके लिए आप चुकंदर का रायता बनाकर खा सकते हैं या दही में उबला चुकंदर भी डालकर खाया जा सकता है.

इस तरह आप अपनी जरूरत के मुताबिक चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.