Garba Nights: गरबा खेलने से पहले जरूर करें ये 2 काम, खूब मस्ती के बाद भी नहीं होगी थकान

Garba Nights Tips: आज 22 सितंबर से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है. गौरतरब है कि मां दुर्गा की पूजा, व्रत और भजन-कीर्तन के साथ-साथ गरबा और डांडिया नाइट्स भी इस पर्व का खास आकर्षण होते हैं. लोग इन नौ दिनों में घंटों तक म्यूजिक की ताल पर गरबा खेलते हैं. हालांकि, लंबे समय तक लगातार डांस करने से शरीर पर काफी दबाव पड़ सकता है. अक्सर खबरें सामने आती हैं कि गरबा के दौरान लोग थकान या डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर खाकर गिर जाते हैं. ऐसे में मस्ती के साथ-साथ सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हाल ही में ऑर्थोपेडिक सर्जन और हेल्थ एजुकेटर डॉक्टर मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने गरबा खेलते वक्त कुछ खास टिप्स फॉलो करने की सलाह दी है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

डॉक्टर वोरा कहते हैं, गरबा खेलने से पहले पानी पीना बेहद जरूरी है. डांस करते समय शरीर से बहुत पसीना निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है. अगर समय पर पानी न पिया जाए तो चक्कर, कमजोरी और बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए दिनभर पानी पीते रहें और गरबा के बीच-बीच में भी छोटे-छोटे सिप लेते रहें.

गरबा खेलने से पहले हल्का और पौष्टिक खाना खाएं. बहुत भारी या ऑयली खाना खाने से थकान और आलस बढ़ सकता है. आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या हल्के स्नैक्स ले सकते हैं. ये एनर्जी बनाए रखने में मदद करेंगे. इसके अलावा आप अपने साथ चॉकलेट और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक रख सकते हैं. कमजोरी महसूस होने पर इनका सेवन आपको तुरंत राहत देगा.

लगातार कई घंटे डांस करना शरीर पर दबाव डालता है. बीच-बीच में थोड़ा आराम करना न भूलें. इससे मांसपेशियों को रिलैक्स करने का मौका मिलेगा और आप लंबे समय तक बिना थके गरबा का आनंद उठा पाएंगे.

इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, कभी-कभी भीड़ में कोई व्यक्ति अचानक गिर जाता है. ऐसी कंडीशन में तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाएं. अगर व्यक्ति को ठीक से सांस नहीं आ रही है, तो उसे सीपीआर (CPR) देना जरूरी है. इसके लिए अपनी हथेली को व्यक्ति की छाती के बीच में रखकर लगभग 100 से 120 बार प्रति मिनट की रफ्तार से तेज और मजबूत दबाव दें.

डॉक्टर मनन वोरा कहते हैं, त्योहार का असली आनंद तभी आता है जब हम खुद भी स्वस्थ रहें और अपने आस-पास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें. ऐसे में थोड़े-थोड़े समय पर पानी पीते रहें, लाइट खाना खाएं और डांस के बाद आराम जरूर करें. इन कुछ आसान बातों को ध्यान में रखकर आप बिना थके और सुरक्षित तरीके से गरबा का आनंद ले सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.