महंगे स्क्रब से भी अच्छा असर दिखाता है घर पर बना यह पेस्ट, चेहरे पर डेढ़ मिनट मलने पर ही दिखेगा प्रभाव

Scrub For Glowing Skin: चेहरा स्क्रब करने पर त्वचा पर जमी डेड स्किन सेल्स हटती हैं, स्किन क्लीन होती है और क्लियर नजर आती है सो अलग. ऐसे में यहां जानिए किस तरह घर पर इफेक्टिव स्क्रब बनाकर लगाए जा सकते हैं.

Homemade Scrub For Clean Skin: यहां जानिए किस तरह लगाते हैं स्क्रब बनाकर.

Skin Care: स्किन केयर में अक्सर ही एक्सफोलिएंट्स यानी स्क्रब शामिल किए जाते हैं. इन स्क्रब से चेहरे पर जमी डेड स्किन सेल्स हटती हैं, एक्सेस ऑयल निकलता है और त्वचा पहले से ज्यादा निखरी हुई और चमकदार नजर आती है सो अलग. लेकिन, भला बाजार से महंगे स्क्रब क्यों खरीदकर लाए जाएं जब घर पर ही इफेक्टिव स्क्रब बनाए जा सकते हैं. चेहरे को सिर्फ एक से डेढ़ मिनट ही स्क्रब (Face Scrub) करने की जरूरत होती है और इतनी ही देर में स्क्रब अपना काम कर देता है. ऐसे में अगर आप भी त्वचा निखारना चाहती हैं तो यहां जानिए किस तरह स्क्रब बनाकर लगाए जा सकते हैं.

निखरी त्वचा के लिए घर पर बने स्क्रब | Homemade Scrub For Glowing Skin

ओटमील का स्क्रब

इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको ओटमील, ऑलिव ऑयल दूध और गुलाबजल की जरूरत होगी. 2 चम्मच भीगे हुए ओट्स में एक चम्मच ऑलिव ऑयल, एक चम्मच दूध और कुछ बूंदे गुलाबजल की डालें. इस स्क्रब को चेहरे पर लगाकर मलें और फिर चेहरा धोकर साफ कर लें. स्किन निखरती है और स्किन का टेक्सचर बेहतर होने में भी असर दिखता है.

मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी (Multani Mitti) और एलोवेरा से भी स्क्रब बनाकर लगाया जा सकता है. इस स्क्रब को बनाने के लिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में जरूरत के अनुसार एलोवेरा जैल डाल लें और इसे चेहरे पर लगाकर मलें. 1-2 मिनट मलने के बाद चेहरा धोकर साफ करें. असर दिखने लगेगा.

कॉफी और नारियल तेल का स्क्रब

सबसे असरदार स्क्रब में कॉफी (Coffee) और शहद की गिनती होती है. यह चेहरे से डेड स्किन सेल्स को निकालकर स्किन को एंटी-एजिंग गुण देने का काम करता है. इस स्क्रब से एक्ने की दिक्कत कम होती है और त्वचा सन डैमेज से बचती है. इस स्क्रब को बनाने के लिए 2 चम्मच पिसी हुई कॉफी में एक चम्मच चीनी और थोड़ा नारियल तेल मिला लें. इस स्क्रब को चेहरे पर लगाएं, मलें और फिर धोकर हटा लें.

चीनी और शहद का स्क्रब

त्वचा को निखारने में इस स्क्रब का भी कमाल का असर नजर आता है. स्क्रब बनाने के लिए चीनी में शहद मिलाएं. स्क्रब बनाने के लिए बारीक दानों वाली चीनी का इस्तेमाल करें. इस स्क्रब को उंगलियों पर लेकर चेहरे पर मलें और फिर धोकर साफ कर लें. चेहरे पर चांदी सी चमक नजर आने लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

