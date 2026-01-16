रात में कितनी बार पेशाब आना सामान्य है? डॉक्टर से जानें बार-बार पेशाब आने की दिक्कत को कैसे ठीक करें

How to Stop Peeing in the Middle of the Night: रात में नींद के दौरान पेशाब के लिए उठना आम बात है. लेकिन अगर आपके साथ रोज ऐसा हो रहा है यानी आपको हर रात नींद से उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो ये सामान्य स्थिति नहीं है. कई लोग सोचते हैं कि यह उम्र बढ़ने, प्रोस्टेट या कमजोर ब्लैडर की वजह से होता है. लेकिन मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग के मुताबिक, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है. डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, कई मामलों में इसकी असली वजह कुछ और होती है, जो हमारी लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

रात में कितनी बार पेशाब आना सामान्य है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बर्ग बताते हैं, अगर आप रात में एक बार पेशाब के लिए उठते हैं, तो इसे सामान्य माना जा सकता है. लेकिन अगर रोज ऐसा हो रहा है या आप रात को 2 या उससे ज्यादा बार उठते हैं, तो यह नींद और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे नींद पूरी नहीं होती, थकान रहती है, जिससे आगे चलकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है.

डॉक्टर एरिक बर्ग के अनुसार, रात में बार-बार पेशाब आने की एक बड़ी वजह है एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन (ADH). यह हार्मोन रात में पेशाब की मात्रा को कंट्रोल करता है. अगर यह सही से काम न करे, तो रात में ज्यादा यूरिन बनता है. इस हार्मोन के ठीक तरह से काम न करने के पीछे कुछ आम कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे-

शरीर में ज्यादा नमक और कम पोटैशियम का होना

ब्लड शुगर का बढ़ना

शाम को ज्यादा पानी पीना

शराब और ज्यादा कैफीन का सेवन करना

रात में मीठा या कार्बोहाइड्रेट से चीजें खाना

डिनर में बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना.

अगर आपके पैरों या टखनों में सूजन रहती है और दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है, तो इसका मतलब शरीर में पानी जमा है. जब आप रात में लेटते हैं, तो यही पानी खून में वापस जाता है और फिर किडनी के जरिए पेशाब बनकर बाहर निकलता है.

डॉक्टर कहते हैं, इस समस्या को काफी हद तक सही किया जा सकता है, बस कुछ आदतें बदलनी होंगी. इसके लिए-

सोने से 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें

शराब और कैफीन खासकर शाम के बाद न लें

रात में स्नैकिंग बिल्कुल न करें

मीठा, नमकीन और ज्यादा कार्ब्स से बचें

डिनर हल्का रखें, ज्यादा प्रोटीन न लें

दिन में पोटैशियम से भरपूर चीजें खाएं जैसे केला, एवोकाडो, हरी सब्जियां

मैग्नीशियम और विटामिन B1 की कमी भी परेशानी बढ़ा सकती है. ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बाद इनके सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं.

डॉक्टर कहते हैं, कई मामलों में रात में बार-बार पेशाब आना सिर्फ ब्लैडर की समस्या नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. सही खानपान, समय पर पानी पीना और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है. अगर परेशानी ज्यादा हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

