जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोग नहीं जानते इसका जवाब, आप बताएं

What is Jalebi called in English: जलेबी भारत के लगभग हर त्योहार, शादी-ब्याह और नाश्ते का एक खास हिस्सा बन गई है. जलेबी भारत की पारंपरिक मिठाई मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं जलेबी को अंग्रेजी क्या कहते हैं?

जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
Jalebi Ko English Mein Kya Kahate Hain: भारत में जलेबी बहुत ही पसंद किया जाता है. भारत में कोई भी त्योहार, शुभ अवसर या फिर स्वतंत्रता दिवस-गणतंत्र दिवस के मौके पर अक्सर जलेबी दिखाई देती है. भारत के लगभग हर त्योहार, शादी-ब्याह और नाश्ते का एक खास हिस्सा बन गई है. जलेबी मुख्य रूप से भारत की पारंपरिक मिठाई मानी जाती है, लेकिन इसका मूल भारत में नहीं है. यह मिठाई मध्यकालीन तुर्की और फारसी व्यापारियों के साथ फारस, जो अब ईरान है से भारत आई थी, जहां इसे 'जलाबिया' या 'जोलाबिया' कहा जाता था.

जलेबी भारत की सबसे मशहूर मिठाइयों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जलेबी नाम तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को पता है, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? यह यकीन से कहा जा सकता है कि अधिकतर लोगों को जलेबी का अंग्रेजी नाम नहीं पता होगा, खैर कोई नहीं हम बताते हैं जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और जलेबी खाने के क्या फायदे होते हैं.

जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

जलेबी को अंग्रेजी में 'स्वीट प्रेट्जेल' या 'कॉइल्ड फनल केक' कहते हैं. कुछ लोग इसे 'भारतीय सिरप-कोटेड डेजर्ट' भी कहते हैं. यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से रसीली होती है. इसके चलते ही जलेबी अन्य दूसरी मिठाइयों से लोगों के दिलों में अलग और खास जगह बनाए हुए है.

जलेबी खाने के फायदे

जलेबी खाने में न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी होती है. जलेबी खाने तुरंत एनर्जी मिलती, मूड बेहतर होता. इसके अलावा यह पाचन में भी मदद कर सकती है और भूख बढ़ा सकती है. हालांकि, जलेबी में कैलोरी और चीनी की मात्रा अधिक होती है. इसलिए इसे उचित मात्रा में ही खाना चाहिए. ज्यादा जलेबी खाने से फायदे की जगह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

