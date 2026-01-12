Beard Burn क्या होता है? पार्टनर को Kiss करने के बाद ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं सतर्क

What is Beard Burn: किस करना प्यार का एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है. ये रिश्ते में नजदीकी लाता है और भावनाओं को मजबूत करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही इस खूबसूरत एहसास को बड़ी गलती में भी बदल सकती है? अगर आपके पार्टनर की दाढ़ी है, तो आपको बियर्ड बन जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर और गंभीर भी हो सकती है. आइए जानते हैं कि आखिर बियर्ड बन होता क्या है, साथ ही जानेंगे इससे कैसे बचा सकता है.

क्या होता है Beard Burn?

कई लोग अपने पार्टनर को किस करने या गले लगने के बाद चेहरे पर जलन, रेडनेस या खुजली महसूस करते हैं. इसी समस्या को Beard Burn कहा जाता है. आसान शब्दों में समझें, तो पार्टनर की सख्स और खुरदुरी दाढ़ी से महिलाओं की स्किन पर घर्षण होता है. इससे महिलाओं की स्किन में छोटे-छोटो कट या घाव बन जाते हैं. इन्हें ही बियर्ड बर्न कहा जाता है. अधिक परेशानी की बात यह कि शुरुआत में ज्यादातर महिलाओं को इसका पता नहीं चल पाता है. समय के साथ इन घाव में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनमें यह समस्या ज्यादा जल्दी होती है.

अगर पार्टनर को किस करने के बाद आपको त्वचा पर लालपन

खुजली या जलन

स्किन का सूखना या फटना

छोटे दाने या फोड़े निकलना

दर्द बढ़ना या जलन लंबे समय तक रहना जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो ये बियर्ड बर्न हो सकता है.

अगर यह परेशानी 2-3 दिनों में ठीक न हो, पस बने या इंफेक्शन लगे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

बियर्ड बर्न कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कभी-कभी इससे गंभीर इंफेक्शन हो सकता है. इसलिए समय पर ध्यान देना जरूरी है.

इसके लिए कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है. जैसे-

ध्यान दें कि पार्टनर की दाढ़ी हमेशा साफ रहे.

दाढ़ी को नरम रखने के लिए ऑयल या कंडीशनर का इस्तेमाल करें. इससे रगड़ कम होगी.

बहुत ज्यादा लंबी और सख्त दाढ़ी से बचें, समय-समय पर ट्रिम करते रहें.

अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और किस करने के बाद हल्का रैश हो गया है, तो हल्का नॉन-ग्रीसी मॉइस्चराइजर या सूदिंग क्रीम लगाएं.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.