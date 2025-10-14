विज्ञापन

रोज एक एवोकाडो खाने से स्किन पर कैसा असर होता है?

Avocado For Skin: आइए जानते हैं रोज एक एवोकाडो खाने से स्किन पर कैसा असर होता है.

Read Time: 3 mins
Share
रोज एक एवोकाडो खाने से स्किन पर कैसा असर होता है?
एवोकाडो खाने से स्किन को क्या फायदे मिलते हैं?

Avocado For Skin:  अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो करे, मुलायम और जवान दिखे, तो रोज एक एवोकाडो खाना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. ये फ्रूट न केवल आपकी सेहत बल्कि स्किन को भी कई फायदे पहुंचाता है. हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एवोकाडो में मौजूद हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स स्किन के लिए किसी प्राकृतिक टॉनिक से कम नहीं हैं. यह फल न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देने में भी बहुत मदद करता है. आइए जानते हैं रोज एक एवोकाडो खाने से स्किन पर कैसा असर होता है.

बालों में चाय पत्ती का पानी लगाने से क्या होता है? यहां जान लें जबरदस्त फायदे

मिलते हैं ये फायदे 

स्किन को मिलता है पोषण 

रिपोर्ट के मुताबिक, एवोकाडो में विटामिन E और विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है. ये दोनों विटामिन्स स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और उसे ड्राई होने से बचाते हैं. इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स (मोनोअनसेचुरेटेड फैट्स) स्किन की नमी को बनाए रखते हैं और स्किन को मुलायम बनाते हैं.

एजिंग के लक्षण होते हैं कम 

एवोकाडो में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड्स सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन को बचाते हैं. ये यूवी डैमेज और फ्री रेडिकल्स के असर को कम करते हैं, जिससे समय से पहले एजिंग के निशान नहीं आते है.

स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है

एक रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों की डाइट में एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट्स शामिल होते हैं, उनकी स्किन ज्यादा लचीली और टाइट रहती है. यानी रोज एवोकाडो खाने से त्वचा पर कसाव बना रहता है, जिससे चेहरे की झुर्रियां धीरे-धीरे कम दिखने लगती हैं.

एक्ने और स्किन इंफेक्शन में मददगार

एवोकाडो में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो स्किन पर बैक्टीरिया को पनपने से रोकती हैं. इससे पिंपल्स और एक्ने जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. इसके अलावा एवोकाडो ऑयल से चेहरा साफ करने से स्किन ज्यादा मुलायम और हाइड्रेटेड रहती है.

स्किन टोन सुधारता है और ग्लो लाता है

एवोकाडो में मौजूद बायोटिन और विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है और रंगत निखरती है. 

ये तरीके भी आएंगे काम 

बेहतर नतीजों के लिए आप एवोकाडो खाने के साथ-साथ इसका फैस पैक बनाकर भी स्किन पर लगा सकते हैं. इसके लिए-

  • आधा पका एवोकाडो, एक चम्मच शहद और एक चम्मच नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बना लें. 
  • इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धो लें. 
  • यह मास्क स्किन को डीप मॉइस्चर देता है और चेहरा चमकदार बनाता है.

रिपोर्ट आगे बताती है, रोज एक एवोकाडो खाने या हफ्ते में 2-3 बार इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करने से आपकी स्किन अंदर से पोषित होती है. यह ड्रायनेस, एक्ने और एजिंग से बचाकर त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है. यानी एवोकाडो एक ऐसा सुपरफूड है जो स्वाद के साथ-साथ आपकी खूबसूरती का भी राज बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Avocado, Skin Care, Lifestyle News, Beauty News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com