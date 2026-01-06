बिकनी एरिया, कोहनी, घुटने और अंडरआर्म्स की डार्क स्किन को कैसे साफ करें? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कैसे दूर होगी अलग-अलग हिस्सों की Pigmentation

Skincare Tips: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी बिकनी एरिया, अंडरआर्म्स, कोहनी, घुटने, उंगलियों के पोर (नकल्स) या पैरों की स्किन अक्सर चेहरे की तुलना में ज्यादा डार्क दिखती है. इसके चलते खासकर महिलाएं स्लीवलेस या शॉर्ट ड्रेसेस पहनने से कतराने लगती हैं. अगर आपकी भी इस तरह की समस्या है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट अमनजोत अरोड़ा खोखर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बॉडी के अलग-अलग हिस्सों से पिगमेंटेशन को साफ करने के तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
क्यों डार्क पड़ जाती है स्किन?
डॉक्टर बताती हैं कि शरीर के कुछ हिस्सों की स्किन मोटी होती है. ऐसे में उस हिस्से पर फ्रिक्शन होने या हार्मोनल बदलाव, धूप, इंसुलिन रेजिस्टेंस या सूजन के बाद पिगमेंटेशन आसानी से हो जाती है. हालांकि, आप चाहें तो सही तरीके अपनाकर इस पिगमेंटेशन को साफ भी सकते हैं.बिकनी एरिया की पिगमेंटेशन
डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, इस एरिया की स्किन ज्यादातर फ्रिक्शन की वजह से डार्क पड़ जाती है. इसके अलावा टाइट कपड़े पहनना, बार-बार वैक्सिंग या शेविंग करना भी इसका कारण बन सकते हैं. ऐसे में सबसे पहले रगड़ कम करना जरूरी है. इसके बाद डार्कनेस को कम करने के लिए ढीले कपड़े पहनें और घर पर सिर्फ माइल्ड स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें. स्ट्रॉन्ग क्रीम या स्क्रब से बचें.नकल्स (उंगलियों के पोर) की पिगमेंटेशन
अगर उंगलियों के पोर बहुत डार्क हैं, तो सबसे पहले आयरन और विटामिन B12 की कमी को चेक कराना चाहिए. इसके बाद माइल्ड केमिकल पील और रोज सनस्क्रीन लगाने से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है.अंडरआर्म्स की पिगमेंटेशन
स्किन की डॉक्टर बताती हैं, अंडरआर्म्स का कालापन अक्सर शेविंग, फ्रिक्शन और डेड स्किन की वजह से होता है. इसे कम करने के लिए डॉक्टर केमिकल पील और Q-Switched Laser जैसे ट्रीटमेंट को फायदेमंद बताती हैं. इसके अलावा आप घर पर कोजिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं.कोहनी और घुटनों की पिगमेंटेशन
इन जगहों पर स्किन मोटी और रूखी होती है. इसके लिए हफ्ते में दो बार AHA बेस्ड क्रीम और दो बार ही टॉपिकल रेटिनॉल लगाया जा सकता है. साथ ही दिन में दो बार यूरिया (Urea) वाला मॉइश्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है.टखनों और पैरों की पिगमेंटेशन
डर्मेटोलॉजिस्ट टखनों और पैरों की पिगमेंटेशन के लिए टॉपिकल रेटिनॉल के साथ यूरिया और सैलिसिलिक एसिड वाला मॉइश्चराइजर लगाने की सलाह देती हैं. यह डेड स्किन हटाकर नई स्किन बनने में मदद करता है.इन बातों का भी रखें ध्यान
इन सब से अलग डॉक्टर बताती हैं, हर पिगमेंटेशन का इलाज अलग होता है. ऐसे में खुद से कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें और जरूरत पड़ने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें. सही देखभाल और टार्गेटेड ट्रीटमेंट से डार्क स्किन को काफी हद तक साफ किया जा सकता है.
