कैसे पता लगाएं कि पार्टनर झूठ बोल रहा है? इन 4 हरकतों से तुरंत पकड़ लेंगे आप

Relationship Tips: आज हम आपको ऐसे 4 संकेतों और हरकतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप यह पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे सच बोल रहा है या फिर किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है. आइए जानते हैं...

कैसे पता लगाएं कि पार्टनर झूठ बोल रहा है?
How to Know Partner is Lying or Not: किसी भी रिश्ते के लिए ईमानदारी और भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जब इस भरोसे में धीरे-धीरे झूठ शामिल होने लगता है, तो रिश्ते की नींव भी हिलने लगती है. इसके कारण कई बार रिलेशशिप टूटने की नौबत भी आ जाती है. कई बार लोग अपने पार्टनर पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, कि उनका बोला हुआ झूठ भी एकदम सच नजर आने लगता है. लेकिन यही भरोसा आगे चलकर बड़ी समस्याओं की वजह बन सकता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 4 संकेतों और हरकतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप यह पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे सच बोल रहा है या फिर किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है. आइए जानते हैं...

1. नजर मिलाकर बात न करना

हमेशा ध्यान रखें कि, जो लोग झूठ बोलते हैं, वे अक्सर नजर मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं. अगर आपका पार्टनर बातचीत के दौरान बार-बार नजर नीचे करता है, इधर‑उधर देखता है या जरूरत से ज्यादा पलकें झपकाता है, तो समझ जाएं कि वह कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है. 

2. सवाल को दोहराना

अगर किसी से कोई सीधा सवाल पूछा जाए और सामने वाला व्यक्ति जवाब देने से पहले उसी सवाल को दोहराने लगे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है. दरअसल, कई बार लोग सोचने और समझने के लिए ऐसा करते हैं और जवाब देने में हिचकिचाने लगते हैं. अगर आपका पार्टनर भी बार-बार ऐसा करता है, तो हो सकता है कि वह आपसे कुछ छिपा रहा हो.

3. घूमा-फिराकर जवाब देना

जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो वह अक्सर सवाल का सीधा जवाब देने से बचता है. ऐसे में वह जरूरत से ज्यादा बातें करने लगता है या फिर घूमा-फिराकर जवाब देता है. कई बार लोग छोटे से सवाल के जवाब में भी लंबी‑चौड़ी सफाई देने लगते हैं, ताकि अपनी बात को सच साबित कर सकें. अगर आपका पार्टनर भी ऐसी हरकत करता है, तो हो सकता है कि वह आपसे कुछ छिपा रहा हो या पूरी सच्चाई नहीं बता रहा हो. 

4. अचानक फोन में प्राइवेसी 

अगर आपका पार्टनर, अचानक फोन को लेकर ज्यादा सीक्रेटिव हो जाए या प्राइवेसी रखने लगे, तो यह एक शक की वजह बन सकता है. हालांकि हर किसी को अपनी प्राइवेसी का हक होता है, लेकिन अगर यह बदलाव अचानक आए और पहले के व्यवहार से बिल्कुल अलग हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

