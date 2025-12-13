रात को स्वेटर पहनकर सोने से क्या होता है? क्या हम गर्म कपड़े पहन कर सो सकते हैं, जानिए शरीर पर क्या होता है असर

Raat Me Sweater Pahenkar Sone Se Kya Hota Hai: सर्दियों के मौसम में कुछ लोगों को ज्यादा ठंड लगती है और ज्यादा ठंड लगने के चलते कई लोग दिन पर स्वेटर पहनकर रखते हैं यहां तक कि रात में सोते समय भी स्वेटर पहनकर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रात को स्वेटर पहनकर सोने से क्या होता है. क्या गर्म कपड़े पहनकर सो सकते हैं. इसके अलावा स्वेटर पहनकर सोने से शरीर पर क्या असर होता है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, रात को स्वेटर पहनकर सोने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे बेचैनी, त्वचा पर रैशेज, खुजली, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है.

रात को स्वेटर पहनकर सोने से क्या होता है?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, रात को स्वेटर या अन्य गर्म कपड़े पहनकर सोने के शरीर पर कई तरह के असर हो सकते हैं. यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बेडरूम का तापमान कितना है और आपके शरीर की व्यक्तिगत जरूरतें क्या हैं? हालांकि, स्वेटर पहनकर सोने की आदत कई लोगों को गर्मी और आराम देने के लिए पसंद आती है, लेकिन इसे लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.

गर्म कपड़ों में सोने से शरीर का ज्यादा गर्म हो सकता है. शरीर रात को सोते समय अपने तापमान को स्वाभाविक रूप से कम करता है, ताकि नींद की क्वालिटी बेहतर हो सके, लेकिन आप गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे बेचैनी महसूस हो सकती है.

शरीर का आदर्श नींद तापमान लगभग 18°C से 21°C बनाए रखना जरूरी है. गरम हो जाते हैं, तो आपको रात के बीच में नींद टूट सकती है, करवटें बदलनी पड़ सकती हैं, या पसीना आ सकता है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है.

गर्म कपड़े पहनकर सोने से गर्मी लग सकती है. गर्मी लगने पर शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है. इसकी वजह से रात में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है और आपको बार-बार प्यास लग सकती है.

रात में स्वेटर पहनकर सोने से पसीना आ सकता है और कुछ लोगों को पसीने के कारण त्वचा पर चकत्ते, खुजली या घमौरियां हो सकती हैं.

