Plant Care Tips: पौधे में चीनी वाला पानी डालने से क्या होता है? जानिए क्या होते हैं फायदे और नुकसान

Plant Care Tips: पौधों की देखभाल को लेकर लोगों के मन में कई तरह के घरेलू नुस्खे घूमते रहते हैं. इन्हीं में से एक काफी चर्चा में रहने वाला तरीका है पानी में चीनी मिलाकर पौधों को देना. कुछ लोग मानते हैं कि इससे पौधे जल्दी बढ़ते हैं और हरे-भरे रहते हैं, जबकि कुछ इसे नुकसानदायक बताते हैं. सोशल मीडिया और गार्डनिंग टिप्स में भी ये तरीका अक्सर दिख जाता है. लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सच में चीनी वाला पानी पौधों के लिए फायदेमंद होता है या ये सिर्फ एक मिथक है. इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जरूरी है कि हम पौधों की जरूरतों और चीनी के असर को सही तरीके से समझें, ताकि बिना नुकसान पहुंचाए सही फैसला लिया जा सके.
यह भी पढ़ें: रोजाना, हफ्ते और महीने में इन चीजों को जरूर करें साफ, एयर क्वालिटी रहेगी बेहतर और तनाव भी होगा कम
पौधों को खाना कैसे मिलता है? (How Plants Get Food)
पौधे इंसानों की तरह बाहर से खाना नहीं खाते. ये अपनी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से खुद खाना बनाते हैं. इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. इसमें पौधे खुद ही ग्लूकोज यानी शुगर बनाते हैं, जो उनकी ग्रोथ और एनर्जी के लिए काफी होती है. ऐसे में बाहर से चीनी देने की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती.चीनी वाला पानी देने से क्या फायदा हो सकता है (Possible Benefits Of Sugar Water)
कुछ खास हालात में चीनी वाला पानी थोड़े समय के लिए मदद कर सकता है. जैसे कटे हुए फूलों को अगर हल्का सा मीठा पानी दिया जाए तो ये ज्यादा देर तक ताजे दिख सकते हैं. इसके अलावा कभी-कभी कमजोर मिट्टी में माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक्टिव करने के लिए बहुत सीमित मात्रा में चीनी इस्तेमाल की जाती है. लेकिन ये फायदे सीमित और अस्थायी होते हैं.
पौधों को नियमित रूप से चीनी वाला पानी देना नुकसानदायक हो सकता है. इससे मिट्टी में फंगस और हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. चींटियां और कीड़े भी आकर्षित होते हैं, जिससे पौधा बीमार पड़ सकता है. ज्यादा चीनी जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने में रुकावट डालती है और जड़ें सड़ने का खतरा बढ़ जाता है.पौधों के लिए सही देखभाल क्या है (Best Care For Plants)
पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए साफ पानी, सही धूप, अच्छी मिट्टी और समय-समय पर जैविक खाद काफी होती है. किचन वेस्ट से बनी खाद या गोबर की खाद पौधों को वो सारे पोषक तत्व दे देती है जिनकी उन्हें जरूरत होती है. एक्सपेरिमेंट के चक्कर में रोजाना चीनी डालना सही तरीका नहीं माना जाता.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं