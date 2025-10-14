शरीर की चर्बी को तेजी से पिघला देगी ये 'मैजिकल ड्रिंक', न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 30 दिनों में दिखने लगेगा असर

Weight Loss Drink: मोटापा आज के समय में अधिकतर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. ऐसे में इसे कम करने के लिए लोग तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं. हालांकि, कई बार हर कोशिश करने के बाद भी बेहतर नतीजे नहीं मिल पाते हैं. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या अगर आप भी बढ़ती हुई चर्बी से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट देवयानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक ऐसी 'मैजिकल ड्रिंक' के बारे में बताया है जो बॉडी फैट घटाने में कमाल का असर दिखा सकती है. आइए जानते हैं इस ड्रिंक को बनाने का तरीका, साथ ही जानेंगे ये किस तरह आपको फायदा पहुंचाती है.

चाहिए होंगी ये चीजें

वेट लॉस के लिए ड्रिंक तैयार करने के लिए आपको 3 चम्मच मेथी दाना (Methi dana)

3 चम्मच हल्दी पाउडर (Haldi)

3 चम्मच अजवाइन (Ajwain)

3 चम्मच सौंफ (Saunf) और

2 दालचीनी के टुकड़ों (Cinnamon sticks) की जरूरत होगी.

इसके लिए सभी चीजों को एक साथ पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

तैयार मिश्रण को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.

न्यूट्रिशनिस्ट हर बार खाना खाने से लगभग 30 मिनट पहले एक बड़ा चम्मच इस मिश्रण को 1/2 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पीने की सलाह देती हैं.

मेटाबॉलिज्म होता है बूस्ट

हल्दी और दालचीनी शरीर की थर्मिक एक्टिविटी बढ़ाकर फैट बर्न करने में मदद करते हैं.

सौंफ और अजवाइन गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याओं से राहत देते हैं.

मेथी दाना भूख को नियंत्रित करता है, जिससे आप ओवरईटिंग नहीं करते हैं. इस कंडीशन में शरीर एनर्जी के लिए शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने लगता है.

इन सब से अलग ये सारे मसाले एंटी-इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्स गुणों से भरपूर होते हैं, जो गट हेल्थ को हेल्दी रख वेट लॉस में मदद करते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, ये ड्रिंक वेट लॉस करने में बेहद असरदार होती है. हालांकि, कुछ भी रातों-रात नहीं होता. हर काम के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है. ऐसे में लगातार 30 दिनों तक दिन में दो बार, नियमित तौर पर इस ड्रिंक का सेवन करें. इससे आपको महीनेभर में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.