Coconut For Weight Loss: वजन घटाने के लिए इस तरह खाएं नारियल, बहुत जल्दी दिखने लगेगा रिजल्ट

Coconut For Weight Loss: आज के समय में वजन बढ़ना बहुत ही आम समस्या बन चुकी है. हर चौथा व्यक्ति वजन बढ़ने की समस्या से परेशान है. वजन बढ़ने का मुख्य कारण खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. हालांकि, वजन कम करने के लिए लोग कई प्रकार की चीजों को फॉलो करते हैं, जिसका असर थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन फिर स्थिति वैसे ही हो जाती है. अगर, वजन कम करना चाहते हैं तो नारियल आपके लिए असरदार साबित हो सकता है. नारियल सिर्फ खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री नहीं है, बल्कि यह पोषक तत्वों का भंडार है. अपने आहार में नारियल को शामिल करने से मेटाबॉलिज्म और पाचन क्रिया बेहतर होती है और भूख कंट्रोल रहती है. इससे आसानी से वजन कम करने में मदद मिलती है. चलिए आपको बताते है वजन कम करने के लिए नारियल का सेवन कैसे करना चाहिए.

मेटाबॉलिज्म बूस्ट

वजन घटाने में मेटाबॉलिज्म की बहुत अहम भूमिका होती है. नारियल का सेवन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. जब आपका मेटाबॉलिज्म सुचारू और तेज होता है, तो आपका शरीर आराम करते समय भी अतिरिक्त कैलोरी बर्न कर सकता है. इससे प्राकृतिक रूप से वजन कम होता है.

पाचन तंत्र बूस्ट

पाचन तंत्र ठीक न होने पर वजन कम करना मुश्किल होता है. नारियल फाइबर से भरपूर होता है. फाइबर पाचन क्रिया को धीमा करता है, जिससे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. यह भूख को कम करता है. फाइबर आंतों के स्वास्थ्य में सुधार करता है. कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है. शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है. कैलोरी सेवन कम करने का यह एक बेहतरीन तरीका है.

यह नाश्ते का एक बेहतरीन विकल्प है. यह आपको आवश्यक एनर्जी प्रदान करता है. यह आपको दोपहर तक भूख लगने से बचाता है. 2 बड़े चम्मच कसा हुआ नारियल, 1 कप नारियल का दूध, आधा कप ओट्स, एक चुटकी इलायची पाउडर. इन सभी को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें. मिठास के लिए खजूर मिला सकते हैं. इसमें मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट्स आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. इसे रोजाना नाश्ते में खाने से वजन कम करने में आसानी होगी. चाहें तो इसमें मेवे और बीज भी मिला सकते हैं.

आप इसे दोपहर के भोजन के दौरान या शाम को भूख लगने पर खा सकते हैं. कद्दूकस की हुई गाजर, खीरा, पके हुए हरे मटर, 3 बड़े चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल. एक कटोरे में सब्जियां और दाल डालें और ऊपर से कसा हुआ नारियल छिड़कें. स्वाद के लिए थोड़ा नींबू का जूस, मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालें. यह कम कैलोरी वाला व्यंजन है, इसलिए वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.