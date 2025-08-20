Niacinamide क्या है? इस सीरम को लगाने से चेहरे पर कैसा असर होता है, स्किन एक्सपर्ट से जानें किस समय लगाएं

Niacinamide Serum Benefits on Skin: आजकल स्किनकेयर की दुनिया में नियासिनमाइड खूब ट्रेंड कर रहा है. सोशल मीडिया पर भी कई सेलिब्रिटी और ब्यूटी एक्सपर्ट इसे स्किन के लिए फायदेमंद बता रहे हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर नियासिनमाइड है क्या या ये किस तरह स्किन को फायदा पहुंचाता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और इस ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट ने नियासिनमाइड के फायदे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

अपने वीडियो में स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, नियासिनमाइड सिर्फ फैशन या हाइप नहीं है, बल्कि ये साइंस पर आधारित है. दरअसल, नियासिनेमाइड एक प्रकार का विटामिन बी 3 है, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. यह कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल या स्टेरॉयड नहीं है, बल्कि एक जेंटल इंग्रेडिएंट है जिसे लंबे समय तक भी बिना डर के इस्तेमाल किया जा सकता है.

डॉ. सरीन के मुताबिक, Niacinamide Serum स्किन पर कई तरीकों से असर करता है. जैसे-

ये स्किन में बनने वाले एक्स्ट्रा मेलानिन (जो स्किन को डार्क करता है) को कम करता है. इससे डार्क स्पॉट्स और टैनिंग हल्की होने लगती है.

ये पोर्स को क्लॉग होने से बचाता है, जिससे पिंपल और ब्लैकहेड्स की समस्या कम होती है.

इसे लगाने से स्किन का टेक्सचर स्मूद और साफ दिखाई देने लगता है.

इन सब से अलग ये स्किन को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है, जिससे लंबे समय में स्किन एजिंग के साइन भी कम हो सकते हैं.

सबसे पहले चेहरा क्लेंजर से साफ करें.

फिर कुछ बूंदें नियासिनमाइड सीरम की लें और पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से लगा लें.

इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है ताकि सीरम अच्छे से लॉक हो सके.

डॉक्टर बताते हैं, इसे आप सुबह और रात दोनों समय इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर दिन में लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाना न भूलें.

आप 10% नियासिनमाइड सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह हल्का, नॉन-ऑयली और जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. मार्केट में कई अच्छे ब्रांड्स उपलब्ध हैं, लेकिन हमेशा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही चुनें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.