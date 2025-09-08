लड़कों की इन आदतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं लड़कियां, Relationship Expert ने बताया नजर आते ही बना लेती हैं दूरी

Relationship Tips: हर कोई अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चाहता है. इसके लिए आज के समय में कई लोग डेटिंग एप्स का सहारा लेने लगे हैं. हालांकि, डेटिंग एप्स इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लड़कों की शिकायत होती है कि कोई भी लड़की उनसे ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं करती है या कुछ ही दिनों में बात करना बंद कर देती है. ऐसे में उनकी प्यार की नैया किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूब जाती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट और ऑथर जवाल भट्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में एक्सपर्ट ने कुछ ऐसी आदतों के बारे बताया है, जिनकी वजह से लड़कियां शुरुआत में ही दूरी बनाने लगती हैं. ऐसे में अगर आप भी एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इन बातों को समझना जरूरी है.

लड़कियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये बातें

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते हैं, सबसे पहली गलती है किसी लड़की से मिलते ही उसका नंबर मांग लेना. ऐसा करने से आप डेसपेरेट दिख सकते हैं और जल्दबाजी दिखना बात को वहीं खत्म कर सकता है.

ज्यादातर लड़कियों को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी शेयर करने में समय लगता है. ऐसे में बार-बार उनके पुराने रिश्तों या निजी बातें जानने की कोशिश करना उन्हें चुभ सकता है.

एक और बड़ी गलती है हर वक्त उनकी तस्वीरें मांगना. जवाल भट्ट कहते हैं, बार-बार फोटो भेजने की डिमांड करना उन्हें असहज महसूस कराता है. इससे भी वे आपसे दूरी बनाने लगती हैं.

शुरुआत में ही बहुत अधिक बातें करना, 'कहां हो', 'क्या कर रही हो?' इस तरह के सवाल बार-बार करना या हर वक्त चैट पर उपलब्ध रहना भी लड़कियों को असहज महसूस करा सकता है. इससे उन्हें लग सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई और काम नहीं है. किसी भी रिश्ते में स्पेस देना बहुत जरूरी है.

इन सब से अलग जवाल भट्ट कहते हैं, बार-बार 'तुम बहुत हॉट हो' जैसी ओवर सेंसुअल तारीफें भी लड़कियों को पसंद नहीं आतीं. तारीफ करें, लेकिन सच्ची और सम्मानजनक भाषा में.

ऐसे में जरूरत से ज्यादा क्लिंगी या चाइल्डिश व्यवहार से बचें और अपने पार्टनर को उसकी आजादी दें.