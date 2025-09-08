विज्ञापन

क्या चेहरे पर बियर्ड ऑयल लगाना चाहिए? स्किन की डॉक्टर ने बताया पुरुषों की त्वचा पर कैसा होता है असर

Is it good to put oil on your beard: क्या बियर्ड ऑयल, बियर्ड बाम, बियर्ड सॉफ्टनर और बियर्ड ग्रोथ सीरम जैसे प्रोडक्ट्स आपकी स्किन और दाढ़ी के लिए सही हैं? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से-

क्या चेहरे पर बियर्ड ऑयल लगाना चाहिए?

Is it good to put oil on your beard: दाढ़ी आज के समय में एक फैशन ट्रेंड बन चुका है. ज्यादातर पुरुष दाढ़ी रखना पसंद करते हैं. वहीं, दाढ़ी और ज्यादा स्टाइलिश और अच्छी दिखे इसके लिए वे कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं. इनमें बियर्ड ऑयल, बियर्ड बाम, बियर्ड सॉफ्टनर और बियर्ड ग्रोथ सीरम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स सच में आपकी स्किन और दाढ़ी के लिए सही हैं? इस बारे में मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट आंचल पंथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर अहम जानकारी दी है. आइए जानते हैं स्किन एक्सपर्ट क्या कहती हैं. 

बियर्ड ऑयल 

सबसे पहले बात करते हैं बियर्ड ऑयल की. डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, अगर आपकी दाढ़ी लंबी और घनी है, तो बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल दाढ़ी को मैनेजेबल बनाने में मदद कर सकता है. इससे दाढ़ी में फ्रिज कम होता है और उसे स्टाइल करना आसान हो जाता है. लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, यानी चेहरे पर पिंपल्स जल्दी निकलते हैं, तो बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इस कंडीशन में ये ऑयल पोर्स बंद कर सकता है और पिंपल्स बढ़ सकते हैं.

बियर्ड ग्रोथ सीरम

कई लोग दाढ़ी बढ़ाने के लिए बियर्ड ग्रोथ सीरम का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, डॉक्टर पंथ बताती हैं, अगर चेहरे पर दाढ़ी के बाल प्राकृतिक रूप से नहीं हैं, तो कोई भी सीरम बाल उगाने में मदद नहीं करेगा. बेहतर नतीजों के लिए आप स्किन एक्सपर्ट की सलाह के बाद मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बियर्ड बाम 

बियर्ड बाम को लेकर डॉक्टर बताती हैं, इसे बियर्ड ऑयल की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है. यह दाढ़ी को सेट करने में मदद करता है. खासतौर पर अगर आपकी दाढ़ी घनी और रफ है, तो बियर्ड बाम आपके लिए सही रहेगा लेकिन अगर दाढ़ी कम है, तो बाम का गाढ़ा टैक्सचर स्किन को चिपचिपा बना सकता है.

बियर्ड सॉफ्टनर 

बियर्ड सॉफ्टनर को डर्मेटोलॉजिस्ट फायदेमंद बताती हैं. यह खासतौर पर कर्ली और हार्ड दाढ़ी को सॉफ्ट बनाता है, जिससे उसे कंघी करना और स्टाइल करना आसान हो जाता है.

इस तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को चुनकर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

