रात में सोने के बाद भी दिन में नींद क्यों आती है? जानें दिन में नींद भगाने के लिए क्या करना चाहिए

Sleeping Tips: कई लोगों की शिकायत होती है कि रात में 8 से 9 घंटे की नींद लेने के बाद भी अगले दिन उन्हें बार-बार नींद आने लगती है. इससे वे अपने काम पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं, आलस का एहसास बढ़ जाता है, साथ ही शरीर कमजोर और थका-थका महसूस होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददहार हो सकता है. आइए जानते हैं, रात को सोने के बाद भी दिन में नींद क्यों आती है, साथ ही जानेंगे दिन में नींद भगाकर फ्रैश फील करने के लिए क्या करें.

क्यों आती है रात में नींद?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रात में अच्छी नींद लेने के बाद भी दिन में बार-बार नींद आने की समस्या को हाइपरसोमनिया (Excessive Daytime Sleepiness) कहा जाता है. इसमें व्यक्ति दिनभर सुस्ती महसूस करता है, बार-बार झपकी आती है या बात करते-करते भी नींद आने लगती है.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है, दिन में ज्यादा नींद आने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे-

रात में बार-बार नींद टूटना

सोने-जागने का समय अनियमित होना

सोने से पहले फोन चलाना

कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट

शराब और कैफीन का ज्यादा सेवन

बहुत अधिक तनाव लेना

अच्छी स्लीप हाइजीन अपनाएं

रिपोर्ट में बताया गया है, कई बार आप रात को 8 घंटे तो सो जाते हैं लेकिन ये नींद गहरी नहीं होती है. ऐसे में सोने के समय के साथ-साथ सही तरीके से सोना भी जरूरी है. इसके लिए एक अच्छा स्लीप रूटीन बनाएं. जैसे-

रोज एक ही समय पर सोएं और जागें.

सोते समय कमरे में रोशनी और शोर कम रखें.

सोने से पहले मोबाइल-टीवी से दूरी रखें.

इन सब से अलग सोने से 2 घंटे पहले भारी खाना न खाएं.

अगर आप रात को काम करते रहते हैं या फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, तो नींद की क्वालिटी खराब होती है. कोशिश करें काम को दिन में ही पूरा कर लें और रात में आराम करें.

कुछ दवाइयां जैसे एंटी-हिस्टामिन, एंटी-डिप्रेशन या एंटी-एंग्जाइटी मेडिसिन भी नींद बढ़ा सकती हैं. अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं, तो एक बार एक्सपर्ट से राय जरूर लें.

सुस्ती आने पर हल्का-फुल्का फास्ट म्यूजिक सुनना आपको एनर्जेटिक महसूस करा सकता है. ऐसे में जब भी आपको नींद का एहसास हो, तब आप थोड़ी देर तेज म्यूजिक सुन सकते हैं.

कुर्सी पर घंटों बैठने से भी सुस्ती आती है. हर 1–2 घंटे में 5 मिनट की वॉक करें. हल्की एक्सरसाइज नींद को दूर करती है और फोकस बढ़ाती है.

शराब नींद को तोड़ती है और कैफीन रात की नींद खराब करता है. इसलिए इनका सेवन सीमित रखें, खासकर शाम के बाद.

जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मदद लें

इन सब से अलग आपकी नींद की समस्या लगातार बनी हुई है, तो एक बार हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें. ऐसा शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी या किसी बीमारी के चलते भी हो सकता है.

