दिवाली के बाद अचानक बढ़ा वजन? डाइटिशियन से जानिए वजन कैसे करें कंट्रोल

दिवाली खुशियों का त्योहार है. इस समय लोग मीठा, तला-भुना और भारी खाना ज्यादा खाते हैं. ऐसे में त्योहार के बाद कई लोगों को वजन बढ़ा हुआ दिखाई देता है. लेकिन अचानक वजन बढ़ना हमेशा शरीर में फैट बढ़ने का ही कारण नहीं होता. ज्यादा नमक और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन शरीर में पानी रोक सकता है. इसलिए वजन बढ़ने पर घबराने या तुरंत डाइट शुरू करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका वजन भी बढ़ गया है तो डायटिशियन और वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉ. प्रत्यक्षा भारद्वाज से जानिए वजन कैसे कंट्रोल करें.

क्रैश डाइटिंग करने की गलती न करें

दिवाली के बाद वजन कम करने के चक्कर में कई लोग खाना कम कर देते हैं या एक समय का खाना छोड़ने लगते हैं. ऐसा करना सही नहीं है. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और कमजोरी महसूस हो सकती है. बेहतर होगा कि आप अपने रोजाना के खानपान को संतुलित रखें. नाश्ता, दोपहर और रात का खाना समय पर खाएं और अपनी भूख के अनुसार भोजन करें. वजन कम करने के लिए भूखा रहना नहीं, बल्कि सही मात्रा में खाना जरूरी है.

खाने में फाइबर और प्रोटीन शामिल करें

वजन को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान दें. इसके लिए दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, सलाद, दही और पनीर जैसी चीजें खाएं. फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है, वहीं प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखने में सहायक होता है. इससे बार-बार भूख लगने और अनहेल्दी स्नैक्स खाने की आदत को भी कंट्रोल किया जा सकता है.

पानी पिएं

त्योहारों के दौरान नमकीन, मिठाइयों और बाहर के खाने का सेवन बढ़ने से शरीर में पानी जमा हो सकता है. इसकी वजह से वजन में अचानक बदलाव दिखाई दे सकता है. ऐसे में दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. पानी की कमी न होने दें.

चीनी और नमक का सेवन कम करें

मिठाइयों, नमकीन और पैकेज्ड स्नैक्स का बार-बार सेवन कम करें. अपनी पसंदीदा चीजों को पूरी तरह छोड़ने के बजाय उनकी मात्रा पर ध्यान दें. इसके साथ ही हर दिन 20 या 30 मिनट चलना, साइकिल चलाना या कोई आसान एक्सरसाइज करना अच्छा है. फिजिकल एक्टिविटी से वजन कम करने में मदद मिलती है और पाचन भी अच्छा रहता है.

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