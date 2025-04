Watermelon Or Musk Melon for Health: गर्मियां आते ही बाजार में तरबूज और खरबूजे (watermelon and Melon benefits) की बहार आ जाती है. देखा जाए तो ये दोनों ही हाइड्रेटिंग फल है जो शरीर को ढेर सारा फायदा करते हैं. दोनों ही फलों में ऐसे कमाल के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि हर कोई इन्हें खाना पसंद करता है क्योंकि इन दोनों ही फलों में 90 फीसदी से ज्यादा पानी होता है. लेकिन अगर इन दोनों की आपस में तुलना की जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तरबूज सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है या खरबूजा. चलिए आज आपको बताते हैं कि खरबूजा या तरबूज में कौन सा फल ज्यादा (watermelon and Melon which is best) फायदेमंद है. देखा जाए तो अलग अलग गुणों के चलते दोनों फल अलग अलग तरह से फायदा करते हैं. यहां जानिए किस मामले में कौन सा फल (watermelon And Musk Melon) ज्यादा बेहतर है.

वजन घटाने के लिए क्या अच्छा है (watermelon and Musk Melon which is best for weight Loss)

अगर आप वजन घटाने के लिए इनका सेवन करना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि तरबूज खरबूजे पर भारी पड़ सकता है. वजन कम करने के लिए सबसे पहले किसी भी फल में कैलोरी देखी जाती है. ऐसे में काउंट करें तो तरबूज बेहतर है. 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरी होती है वहीं 100 ग्राम खरबूजे में 34 ग्राम कैलोरी होती है. तरबूज में पाया जाने वाला लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी से चर्बी को काटता है और डाइजेशन बूस्ट करता है.

प्रोटीन किसमें ज्यादा है (Protein in watermelon and Musk Melon)

शरीर को एक्टिव और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप प्रोटीन पाने के लिए इन फलों को खाना चाह रहे हैं तो खरबूजा बेस्ट है. प्रोटीन के मामले में खरबूजा तरबूज पर भारी पड़ जाता है. सौ ग्राम खरबूजे में 1.11 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है. वहीं तरबूज का बात करें तो सौ ग्राम तरबूज में महज 0.61 ग्राम प्रोटीन होता है. ऐसे में तरबूज की बजाय अगर आप खरबूजा खाएंगे तो ज्यादा प्रोटीन मिलेगा.

Photo Credit: instagram/michalakramer

हाइड्रेशन के लिए क्या बेस्ट है (Hydration)

देखा जाए तो दोनों ही फल गर्मियों में आते हैं और पानी से भरपूर होते हैं. अगर आप शरीर को हाइड्रेट करने के लिए इसका सेवन करना चाहते हैं तो तरबूज खरबूजे से ज्यादा बेहतर हो सकता है. इसमें खरबूजे से ज्यादा पानी होता है और ये लंबे समय तक बॉडी को हाइड्रेट रख सकता है.

विटामिन में कौन है ताकतवर (watermelon and Melon which is good in vitamin)

जब बात विटामिन के इनटेक की आती है तो खरबूजा बेस्ट कहा जाता है. खरबूजे में विटामिन सी, विटामिन बी 6 और विटामिन के पाया जाता है. जबकि तरबूज में विटामिन ए, विटामिन बी वन और बी फाइव ज्यादा होता है. तरबूज में विटामिन सी कम होता है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है.

फाइबर में कौन है आगे (which is best in Fiber)

फाइबर डाइजेशन के लिए काफी अहम माना जाता है. ऐसे में दोनों फलों में फाइबर की मात्रा भी मायने रखती है. फाइबर की बात करें तो खरबूजा तरबूज पर भारी पड़ता है. खरबूजे में तरबूज की तुलना में ज्यादा फाइबर पाया जाता है और ये डाइजेशन बूस्ट करता है. खरबूजे में फाइबर की अधिकता के चलते इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा महसूस होता है. इससे वेट लॉस में मदद मिलती है.

तरबूज और खरबूजे को साथ खाना कितना सही और कितना गलत (Side Effect of eat watermelon and Melon along)

यूं तो दोनों ही फल सेहत को फायदा करते हैं लेकिन इनका एक साथ सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. फलों की दोनों फल पानी से भरे हैं लेकिन दोनों की तासीर और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हैं. तरबूज जहां ठंडी तासीर का है वहीं खरबूजा ठंडी तासीर का नहीं होता है. तरबूज जहां हल्का है वहीं खरबूजा फाइबर की वजह से भारी होता है. इसके साथ साथ इन दोनों के पचने का समय और तरीका भी अलग अलग होता है. ऐसे में अगर आप इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो डाइजेशन खराब हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.