40 के बाद भी त्वचा को बनाए रखना है जवां और चमकदार, बस अपनाएं ये 5 आसान आदतें

उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन 40 की उम्र पार करने के बाद भी त्वचा की चमक और कसाव को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है. अक्सर हम सोचते हैं कि जवां दिखने के लिए महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ही जरूरी हैं, जबकि सच यह है कि रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतें आपकी त्वचा पर गहरा असर डाल सकती हैं. अगर, आप भी चाहते हैं कि 40 के बाद आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और फ्रेश दिखे, तो अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव जरूर करें. सही खानपान, पर्याप्त नींद, नियमित स्किनकेयर और हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से बढ़ती उम्र के संकेतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (American Academy of Dermatology) की रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीज जिसे हम बदल नहीं सकते, वह है नैचुरल एजिंग प्रोसेस. यह एक अहम रोल निभाता है. समय के साथ हम सभी के चेहरे पर लाइनें दिखने लगती हैं. हमारे चेहरे का अपनी जवानी वाली चमक खोना नेचुरल है. हम देखते हैं कि हमारी स्किन पतली और ड्राई हो रही है. ये बदलाव कब होते हैं, यह काफी हद तक हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं. चलिए आपको बताते हैं ऐसी 7 आसान आदतों के बारे में, जो आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवां और चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

स्किन को धूप से बचाएं

हमेशा धूप से खुद का बचाना बहुत जरूरी है. आप छांव में रहकर, धूप से बचाने वाले कपड़े पहनकर, जैसे हल्की और लंबी आस्तीन वाली शर्ट, पैंट, चौड़ी किनारी वाली टोपी और UV प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस और वॉटर-रेसिस्टेंट सनस्क्रीन लगाकर अपनी स्किन को बचा सकते हैं. आपको हर रोज अपनी पूरी स्किन पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए, जो कपड़ों से ढकी नहीं है.

टैन होने के बजाय सेल्फ-टैनर लगाएं

हर बार जब आपको टैन होता है, तो आप अपनी स्किन को समय से पहले बूढ़ा कर देते हैं. यह बात तब भी सच है जब आपको धूप, टैनिंग बेड या दूसरे इनडोर टैनिंग इक्विपमेंट से टैन होता है. इन सभी से नुकसानदायक UV किरणें निकलती हैं जो आपकी स्किन को तेजी से बूढ़ा करती हैं.

बार-बार चेहरे के हाव-भाव से बचें

जब आप चेहरे पर कोई हाव-भाव बनाते हैं, तो आप अंदर की मसल्स को सिकोड़ते हैं. अगर आप कई सालों तक एक ही मसल्स को बार-बार सिकोड़ते हैं, तो ये लाइनें परमानेंट हो जाती हैं. सनग्लासेस पहनने से आंखों को तिरछा करने से होने वाली लाइनों को कम करने में मदद मिल सकती है.

हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें

कुछ स्टडीज से पता चलता है कि खूब सारे ताजे फल और सब्जियां खाने से स्किन को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने में मदद मिल सकती है. रिसर्च स्टडीज से यह भी पता चलता है कि बहुत ज्यादा चीनी या दूसरे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट से उम्र बढ़ने की रफ़्तार तेज हो सकती है.

हाइड्रेट रखें

कोमल और चमकदार त्वचा बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. अपनी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में खूब पानी पिएं. इसके अलावा अपनी त्वचा के प्रकार के हिसाब से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, ताकि नमी बरकरार रहे और त्वचा का रूखापन दूर रहे, खास तौर पर क्लींजिंग के बाद.

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