जिम में ट्रेडमिल पर चलना या फिर दौड़ना, जानें क्या करने से बर्न होती है ज्यादा कैलोरी

Weight Loss Tips: ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जिम में उन्हें ट्रेडमिल पर चलना चाहिए या फिर दौड़ने से ज्यादा फायदा मिलेगा.

ट्रेडमिल पर तेज चलने के फायदे

जिम में जाने के बाद अक्सर लोग कई मिनट ट्रेडमिल पर बिताते हैं. ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि ट्रेडमिल पर दौड़ने से काफी ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और तेजी से वेट लॉस होता है. कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ट्रेडमिल पर दौड़ना चाहिए या फिर तेज चलना बेहतर है. आज हम आपको यही बताएंगे कि ट्रेडमिल पर कैसे आप ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं. इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आपको वर्कआउट से पहले ये काम करना चाहिए या फिर बाद में... 

ट्रेडमिल इस्तेमाल करने का तरीका

ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो जितना तेज दौड़ेंगे, उतनी ही तेजी से उनका वजन कम होगा. यही वजह है कि लोग जिम पहुंचते ही ट्रेडमिल पर दौड़ शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से आपकी कैलोरी उतनी तेजी से बर्न नहीं होगी, जितनी आप चाहते हैं.

  • कैलोरी बर्न के लिए आप दौड़ने की बजाय तेज चलना शुरू कर सकते हैं.
  • इससे आप तुरंत नहीं थकेंगे और लंबे वक्त तक ट्रेडमिल पर रहेंगे. 
  • तेज वॉक करने के बाद लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, वहीं रनिंग के बाद थकान महसूस होने लगती है. 
  • तेज चलने के साथ आप कुछ देर के लिए रनिंग कर सकते हैं, फिर इसे स्लो करके वापस वॉकिंग पर आ सकते हैं. 

ट्रेडमिल का सही वक्त क्या है?

जिम में कई लोग आते ही ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी बॉडी जल्दी गर्म हो जाएगी और वर्कआउट अच्छा होगा. हालांकि फिटनेस एक्सपर्ट ऐसा नहीं मानते हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्कआउट के बाद आखिर में आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे कैलोरी बर्न भी तेजी से होगा. अगर आप पहले ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो वर्कआउट के दौरान थकान महसूस कर सकते हैं. 

कोशिश करें कि रनिंग या फिर तेज वॉक करते हुए किसी से बातचीत न करें, ऐसा करने से आपकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी और आप थकने लगेंगे. रोजाना ट्रेडमिल पर कम से कम 15 मिनट बिताना सही माना जाता है. 

