असम, पश्चिम बंगाल से केरल तक... एक ही ट्रिप में लें 7 राज्यों का मजा, ट्रेन से ऐसे घूम आएंगे पूरा भारत

ट्रेन की खिड़की से दिखते खेत, पहाड़, चाय के बागान और बदलते शहर अगर आपको भी पसंद हैं तो भारत की एक लंबी रेल यात्रा आपकी ट्रैवल विशलिस्ट में शामिल हो सकती है. कल्पना कीजिए, एक ही ट्रेन में बैठकर आप पूर्वोत्तर भारत से देश के दक्षिणी छोर तक पहुंच जाएं और रास्ते में अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, खानपान और रहन-सहन की झलक भी देखें. यह सफर है विवेक एक्सप्रेस का, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है. हालांकि, सफर की अवधि और स्टॉपेज ट्रेन के शेड्यूल के मुताबिक जांचना जरूरी है.

3 दिन में पूरे करें 4200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर

डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी रेल यात्राओं में गिनी जाती है. इसका रूट करीब 4,200 किलोमीटर से अधिक लंबा है और सफरर में लगभग 74 घंटे या उससे ज्यादा समय लग सकता है. यानी इस यात्रा में आपको तीन दिन से अधिक ट्रेन में बितााने पड़ सकते हैं. लंबी रेल यात्रा पसंद करने वालों के लिए यह रास्ता भारत को करीब से देखने का अलग अनुभव दे सकताा है.

7 राज्यों से गुजरती है विवेक एक्सप्रेस

बता दें कि इस ट्रेन के रूट पर असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का जिक्र किया जाता है. रास्ते में गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी के आसपाास का इलाका, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, कोयंबटूर और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख शहहरों की ओर जाने वाले रेल नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिलता है. ध्याान रहे कि ट्रेन का वास्तविक रूट और ठहरााव तय समय-सारणी के अनुसार ही देखें.

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स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है नाम

विवेक एक्सप्रेस का नाम आध्यात्मिक विचारक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में रखा गया है. इसकी शुरुआत की घोषणाा 2011-12 के रेल बजट में की गई थी. डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का लंबा सफर इसे देश की खास ट्रेनों में शाामिल करता है.

यात्रा पर निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

इसके अलावा, तीन दिन से ज्यादा की यात्रा के लिए टिकट और कोच पहले से बुक करें. पानी, जरूरी दवााएं, चार्जर, हल्का नाश्ता और साफ-सफाई का सामानन साथ रखें. यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेन का नंबर, रूट, ठहराव और मौजूदा समय-सारणी जरूर जांचें. लंबा सफर खूबसूरत अनुभव दे सकता है, लेकिन आरामम और तैयारी भी उतनी ही जरूरी है.

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