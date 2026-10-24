नवंबर में कहां घूमने जाएं, पहाड़, बीच, जंगल और आध्यात्मिक यात्रा के लिए 5 शानदार डेस्टिनेशन

भारत में घूमने के लिए नवंबर का महीना सबसे सही और अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और ज्यादातर जगहों का मौसम सुहावना हो जाता है. कई जगहों पर सर्दी की शुरुआत हो जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग नवंबर और दिसंबर पर घूमने का प्लान बनाते हैं. अगर, आप भी नवंबर पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसी जगह हैं जो बहुत अच्छी हैं.
जयपुर, राजस्थान
नवंबर के महीने में जयपुर का मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी का असर लगभग खत्म हो जाता है. जयपुर में आप आमेर किला, सिटी पैलेस और हवा महल जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. यहां के रंग-बिरंगे बाजार और राजस्थानी खाने का आनंद ले सकते हैं. शाम के समय बाजारों और कैफे में घूमने का अलग ही मजा आता है.
-
-
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत
-
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज
-
रुपये की गिरती कीमत पर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, कोई फिक्स लेवल नहीं, जानिए क्या है रिजर्व बैंक का एक्शन प्लान
-
टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने NDTV समिट में बताया ये क्यों है जरूरी
-
मैं कर्म में विश्वास करता हूं... NDTV वर्ल्ड समिट में तुषार ने बताया किन वजहों से जीता यूके में मेयर का चुनाव
-
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
-
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
जैसलमेर, राजस्थान
नवंबर शुरू होते हैं यहां लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है. यहां का मौसम ठंडा हो जाता है और रेगिस्तान की सैर और भी मजेदार बन जाती है. यहां आप ऊंट की सवारी, रेत के टीलों पर खूबसूरत सूर्यास्त का नजारा और ऐतिहासिक जैसलमेर किले की सैर का आनंद ले सकते हैं.
वाराणसी, उत्तर प्रदेश
अगर, आध्यात्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो नवंबर में वाराणसी भी घूमने जा सकते हैं. इस समय यहां का मौसम ठंडा हो जाता है. सुबह गंगा नदी में नौका विहार का अनुभव बेहद यादगार होता है, जबकि शाम की गंगा आरती देख सकते हैं.
ऋषिकेश, उत्तराखंड
अगर, आप एडवेंचर और सुकून दोनों का अनुभव करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश एक अच्छा ऑप्शन है. नवंबर में यहां का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है. यहां गंगा किनारे घूमने और योग करने का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा आप राम झूला और लक्ष्मण झूला के आसपास समय बिता सकते हैं या गंगा तट पर बैठकर शांति का आनंद ले सकते हैं.
गोवा
गोवा हमेशा से ही घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगह रहता है. नवंबर के महीने में यहां के समुद्र तट साफ और खूबसूरत दिखते हैं और मौसम भी घूमने-फिरने के लिए अच्छा रहता है. आप अलग-अलग बीच पर घूम सकते हैं, पुराने चर्चों की सैर कर सकते हैं और स्थानीय सीफूड का स्वाद ले सकते हैं.
यह भी पढ़ें:- स्नोफॉल के दीवाने हैं? नवंबर में भारत की इन 5 जगहों पर लें बर्फबारी का आनंद
यह भी पढ़ें:- गंजेपन वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से क्या होता है? प्याज का इस्तेमाल करने के लिए 3 आसान तरीके
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं