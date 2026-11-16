गमले में चुकंदर कैसे उगाएं? जानिए घर पर चुकंदर उगाने का सही तरीका

Ghar Par Chukandar Kaise Ugaye: चुकंदर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद सब्जियों में से एक है. कई लोग इसे सलाद, जूस, पराठे या सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल करते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों को लगता है कि घर पर चुकंदर उगाना काफी मुश्किल काम है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपके पास बड़ा बगीचा नहीं है, तो भी आप गमले या ग्रो बैग में आसानी से चुकंदर उगा सकते हैं. सही मिट्टी, भरपूर धूप और थोड़ी-सी देखभाल के साथ मात्र 60 से 80 दिनों में ताजा और पौष्टिक चुकंदर की फसल तैयार की जा सकती है. आइए जानते हैं गमले में चुकंदर उगाने का आसान तरीका. इसकी जानकारी यूट्यूब पर @terracegardening नाम के यूट्यूब हैंडल से शेयर की गई है.

चुकंदर उगाने का सही समय

वीडियो में बताया गया है कि चुकंदर के बीज सितंबर से फरवरी तक लगाए जा सकते हैं. सर्दियों के मौसम में इसकी ग्रोथ बेहतर होती है और कंद भी अच्छी तरह विकसित होते हैं.

गमला और मिट्टी कैसे तैयार करें?

चुकंदर उगाने के लिए कम से कम 6 इंच गहरा ग्रो बैग या गमला चुनें. फिर मिट्टी तैयार करने के लिए 50% सामान्य मिट्टी, 40% अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद और 10% रेत मिलाएं. ये मिट्टी चुकंदर के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है.

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बीज लगाने का तरीका

मिट्टी की सतह पर चुकंदर के बीज हल्के-हल्के छिड़क दें. इसके बाद ऊपर से गोबर की खाद की पतली परत बिछा दें. ध्यान रहे कि बीजों को बहुत गहराई में लगाने की जरूरत नहीं होती. फिर अच्छी तरह पानी दें ताकि मिट्टी पूरी तरह नम हो जाए. बीज लगाने के बाद गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिनभर अच्छी धूप आती हो. चुकंदर के पौधों को सर्दियों में फुल सनलाइट पसंद होती है. मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें.

पौधों की देखभाल कैसे करें?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीज लगाने के 4 से 7 दिनों के भीतर अंकुर निकलने लगते हैं. फिर जैसे-जैसे पौधे बढ़ते हैं, गमले में उगने वाली खरपतवार को हटाते रहें ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके. करीब 18 से 20 दिन बाद पौधों के आसपास गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट डालें. इससे जड़ों को मजबूती मिलेगी और चुकंदर का आकार बेहतर बनेगा.

कब तैयार होगी फसल?

वीडियो में बताया गया है कि लगभग 45 दिनों बाद मिट्टी के ऊपर चुकंदर का हिस्सा दिखाई देने लगता है. 60 से 80 दिनों के बीच अधिकतर चुकंदर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. जो चुकंदर पहले तैयार हो जाएं, उन्हें निकाल लें और बाकी को कुछ दिन और बढ़ने दें.

इन बातों का रखें ध्यान

बीज लगाने के बाद नियमित नमी बनाए रखें.

गमले को रोजाना अच्छी धूप मिलने वाली जगह पर रखें.

18-20 दिन बाद ऑर्गेनिक खाद जरूर दें.

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