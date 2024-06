Vitamin E सिर्फ चेहरे की सुंदरता के लिए जरूरी नहीं, बल्कि और भी हैं इसके फायदे

Vitamin E benefits : आपने शायद त्वचा की देखभाल के लिए हर जगह उत्पादों पर "विटामिन ई" लिखा हुआ देखा होगा. लेकिन यह सिर्फ ब्यूटी तक ही सीमित नहीं है. इसके और भी कई फायदे हैं. इसलिए विटामिन ई डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी हो जाता है. यह अच्छे स्वास्थ्य और शरीर के कई कार्यों के लिए जरूरी है. तो आइए जानते हैं विटामिन ई सेवन के अन्य फायदे. योगा एक्सपर्ट ने पीरियड पेन कम करने के लिए बताया आसन, सभी लड़कियां जरूर करें फॉलो

विटामिन ई सेवन के क्या हैं फायदे - What are the benefits of consuming vitamin E

- आंखों को स्वस्थ रखने में विटामिन ई अहम भूमिका निभाता है. इस पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा लेने से मोतियाबिंद का खतरा कम हो सकता है.

- इस विटामिन की कमी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अपना काम ठीक से करने से रोकती है. इसलिए विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है.

- हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ी परेशानियों को कम करने में भी विटामिन ई अहम भूमिका निभाता है. विटामिन ई शुष्क त्वचा को मॉइस्चराइज़ करता है, लेकिन हमें अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में भी इस विटामिन की आवश्यकता होती है.

- खतरनाक रक्तस्राव से बचने के लिए, वयस्कों को 1,000 मिलीग्राम से अधिक विटामिन ई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए.

विटामिन ई के स्त्रोत - What are the benefits of consuming vitamin E

अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई है तो आप वनस्पति तेल, मेवे, मूंगफली, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए. इससे आफके शरीर में विटामिन ई की कमी पूरी हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.