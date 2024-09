Vitamin E Capsule: चेहरे को चमकाने के लिए लगाते हैं विटामिन E के कैप्सूल, तो जान ले ये बातें

Vitamin E Capsule on Face : हर कोई (लड़का हो या लड़की) चाहता है कि उसकी चेहरे की स्किन चमकदार हो. इसलिए चेहरे पर निखार लाने के लिए वो मार्केट से कई केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. सोशल मीडिया पर भी इन दिनों स्किन (Skin Care) को निखारने के कई तरीके बताए जा रहे हैं. इंस्टा रील में लोगों को बताया जा रहा है कि कोरियन लोगों की तरह स्किन को कैसे चमकाना है. इसमें वह कई तरह के स्किन ट्रीटमेंट बता रहे हैं. कई लोग चेहरे को चांद सा चमकाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल (Vitamin E Capsule) का भी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं. विटामिन ई के कैप्सूल को कई चीजों में मिलाकर लोग इसे बिना किसी डॉक्टरी सलाह के चेहरे पर लगा रहे हैं. क्या ऐसा करना वाकई में सही है? आइए जानते हैं.

विटामिन ई के कैप्सूल फायदेमंद है या नहीं (Are Vitamin E capsules beneficial or not)



स्किन एक्पर्स्ट्स की मानें तो विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल को चेहरे पर लगाते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है. विटामिन ई के स्किन केयर प्रोडक्टस में सॉल्वेंट और इमल्सीफायर का मिश्रण होता है, इन्हीं की मदद से विटामिन ई चेहरे में समाता है. इसलिए सिर्फ विटामिन ई के कैप्सूल को चेहरे पर रगड़ने का कोई फायदा नहीं है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि विटामिन ई के कैप्सूल स्किन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं. साथ ही चेहरे पर जलन वाली एलर्जी भी हो सकती है.



क्या होता है विटामिन ई कैप्सूल में (What is in Vitamin E Capsule)



इन कैप्सूल में मौजूद विटामिन ई बहुत ही ज्यादा गाढ़ा और ऑयल सॉल्युबल होता है. इससे चेहरे पर कील-मुंहासों समेत कई कई समस्या हो सकती है. इसलिए स्किन एक्सपर्ट चेहरे पर सीधे विटामिन ई के कैप्सूल ना लगाने की सलाह देते हैं. विटामिन ई के कैप्सूल की जगह विटामिन ई के कोई और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. कई दफा लोग चेहरे पर दाने होने के दौरान भी विटामिन ई के कैप्सूल को अप्लाई करते हैं, जोकि स्किन केयर के नजरिए से बहुत ही हानिकारक है. चेहरे को चमकदार बनाने का लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स ताजी सब्जियां और फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.