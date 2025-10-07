Valmiki Jayanti 2025: रामायण के हैं जो रचयिता, संस्कृत के हैं जो कवि महान...इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं

Valmiki Jayanti 2025 Wishes: हर साल शरद पूर्णिमा के दिन पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है. यह दिन उन महान कवि और संत को समर्पित है, जिन्होंने अपनी अद्भुत रचना रामायण के माध्यम से मर्यादा, सत्य और धर्म का संदेश दिया. महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है. उन्होंने अपने लेखन से न सिर्फ श्रीराम के आदर्श जीवन को अमर बना दिया, बल्कि पूरी मानवता को सही राह दिखाने का काम किया. इस साल वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर, मंगलवार को मनाई जा रही है. इस दिन लोग महर्षि वाल्मीकि की पूजा-अर्चना करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और समाज में उनके विचारों को फैलाने का संकल्प लेते हैं. मंदिरों और आश्रमों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं और प्रेरणादायक संदेश भेजते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, आप इनके जरिए अपनों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

यहां से चुनकर भेजें वाल्मीकि जयंती के शुभकामना संदेश | Valmiki Jayanti Wishes

रामायण के हैं जो रचयिता,

संस्कृत के हैं जो कवि महान,

ऐसे पूज्य गुरुवर के

चरणों में हमारा प्रणाम. वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं!

गुरु हम सभी को देते हैं ज्ञान

गुरु होते हैं सबसे महान,

वाल्मीकी जयंती के शुभ मौके पर

आओ अपने गुरु को करें प्रणाम. वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं!

गुरु का दिया ज्ञान जीवन रुपी नाव को पार लगाता है,

सत्य का ज्ञान देकर सुखमय जीवन जीना सिखाता है. वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं!

दया के सागर, ज्ञान के स्रोत,

महाकवि वाल्मीकि का अद्भुत कृतित्व असीम.

रामायण के रचयिता को शत्-शत् नमन, वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं!

गुरुवर वाल्मीकि ने ज्ञान की गंगा बहाई है,

संसार ने उसमें डुबकी लगाई है. वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं!