कम उम्र में ही चेहरे पर दिखने लगे हैं  बुढ़ापे के निशान? फिटकरी के फेस पैक से फिर जवां हो जाएगी स्किन

Alum Benefits for Skin Tightening: हर कोई चाहता है कि वो अपनी उम्र से कम दिखे और हमेशा जवां दिखता रहे. लेकिन आजकल (skin care tips for Anti Aging) कम उम्र में ही एजके निशान दिखने लगते हैं. कई बार तो 30 की उम्र में भी चेहरा 50 साल जैसा दिखने लगता है. बेजान, लटकी हुई स्किन और झुर्रियां चेहरे की रौनक छीनकर उसे समय से पहले बूढ़ा बना रही हैं. स्किन से जुड़ी ये परेशानियां आजकल ज्यादातर लोग झेल रहे हैं. ऐसे में हर कोई कोशिश करता है कि ऐसा स्किन केयर मिल जाए कि स्किन पर रौनक आ जाए और चेहरा फिर से जवां दिखने लगे. यूं तो बाजार में कई तरह की क्रीम, लोशन और दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन को कसा हुआ और जवां दिखाने का दावा करते हैं. लेकिन इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं. ऐसे में आयुर्वेद कुछ देसी नुस्खों की बात करता है जो स्किन को फिर से जवां बनाने में कारगर माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है फिटकरी (alum mask for face). फिटकरी स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है.अपने गुणों के चलते ये कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल की जा रही है. चलिए जानते हैं कि लूज स्किन को फिर से टाइट (how to use alum for skin tightening) करके जवां बनाने में फिटकरी किस तरह काम आ सकती है.

स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है फिटकरी (Alum Benefits for Skin)

फिटकरी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद कही जाती है. ये स्किन को टाइट करती है और झुर्रियों को दूर करने में मदद करती है. एंटीसेप्टिक गुणों के चलते फिटकरी लगाने से स्किन पर मुंहासे और एक्ने कम होने लगते हैं. फिटकरी की मदद से चेहरे के दाग धब्बे और स्पॉट्स दूर किए जा सकते हैं. फिटकरी अपने नेचुरल ब्लीचिंग गुणों के चलते स्किन का रंग निखारने में मदद करती है. इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण स्किन पर जलन, लालिमा, सूजन को कम करते हैं. फिटकरी में कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो स्किन की हेल्थ सुधारते हैं. फिटकरी की मदद से स्किन पर जमा एक्स्ट्रा सीबम यानी तेल को कम किया जा सकता है. फिटकरी की मदद से स्किन पर ओपन पोर्स को कम करने में मदद मिलती है.

इस तरह बनाएं फिटकरी का फेस पैक (How to make Alum Face Pack)

सबसे पहले फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए. इसे अच्छी तरह कूट कर इसका पाउडर बना लें.अब इसे तवे पर डालकर गर्म करें. तवे पर गर्म होते ही ये पानी बनने लगेगा. इसे अच्छी तरह पकाने के बाद तवे से उतार लें. इसके बाद इसे सुखा लें और फिर से बारीक कर लें. अब एक कटोरी में थोड़ा सा चावल का आटा लीजिए. इसमें आधा चम्मच फिटकरी फिटकरी का पाउडर एड करें. इसके बाद इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल एड कर लीजिए. इसी बाउल में आधा छोटा चम्मच कॉफी मिलाएं. अब करीब एक चम्मच गुलाब जल डालें और अच्छी तरह सभी चीजों को मिक्स कर लें. आपका फिटकरी का फेस पैक तैयार हो गया है. चेहरे को धोने के बाद इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह एकसार करके लगा लें. 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद सादे पानी की मदद से धो लें. आप चेहरे के साथ साथ गर्दन, हाथ और पैरों पर भी इसे लगा सकते हैं.

फिटकरी इस तरह लगाने पर भी होगी फायदेमंद (You can use Alum with these Thing)

फिटकरी के पानी में गुलाब जल और शहद मिलाकर इसका फेस मसाज करने पर स्किन निखर उठती है.

फिटकरी में गुलाब जल मिलाकर इसे त्वचा पर लगाने से स्किन स्मूथ हो जाती है.

फिटकरी में दही मिलाकर लगाने से स्किन को कई फायदे मिलते हैं.

फिटकरी में मुल्तानी मिट्टी औऱ गुलाब जल मिलाकर इसका फेस मास्क बना सकते हैं.

फिटकरी में ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाने से फाइन लाइन्स से राहत मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.