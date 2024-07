वजन कम करने में मदद करेगा किचन में रखा ये मसाला, बस इस तरह करें इस्तेमाल, मक्खन की तरह पिघल जाएगा मोटापा

Ajwain For Weight Loss: नए दौर में तेजी से बढ़ता वजन (weight loss) एक बीमारी बन चुका है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के चलते वजन तेजी से बढ़ता है लेकिन जब बात वजन कम करने की आती है तो इसमें काफी समय लगता है. देखा जाए तो आयुर्वेद में कई चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. किचन में रखे मसाले भी वजन कम करने में फायदेमंद माने जाते हैं. इन्हीं मसालों में शामिल है अजवाइन (ajwain). जी हां, अजवाइन के नियमित इस्तेमाल से बढ़ा हुआ वजन कम होता है और इससे सेहत को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं. चलिए आज आपको बताते हैं कि वेट लूज करने के लिए आप किस किस तरह के अजवाइन को यूज कर सकते हैं.

वजन कम करने के लिए इस तरह करें अजवाइन का सेवन | how to use Ajwain for weight loss



हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अजवाइन में पोषण संबंधी ढेर सारे गुण होते हैं. इसमें खासतौर पर थाइमोल होता है जो पाचन सुधारने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और वजन कम करने में मदद करता है. इसके साथ साथ अजवाइन में ढेर सारा फाइबर भी होता है जो वजन कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद माना जाता है.



अजवाइन और तुलसी का पानी | Ajwain and tulsi water



अजवाइन और तुलसी का पानी पीने से वजन कम होता है. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. एक पैन में एक गिलास पानी लीजिए. इसमें एक चम्मच अजवाइन डालिए और थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां डालें. अब इस पानी को अच्छी तरह उबाल लें. फिर इसे ठंडा करें और गुनगुना होने पर पी लें. इससे पेट में गैस, अपच, मरोड़, कब्ज आदि की समस्या भी दूर हो जाती है.

अजवाइन और नींबू का पानी | Ajwain and lemon water



सुबह के समय आधा चम्मच अजवाइन को एक पैन में उबाल लें. इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं और पी लें. इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और इसके नियमित सेवन से आपका बढ़ा हुआ वजन भी कम हो जाएगा.



अजवाइन की चाय | Ajwain tea



एक कप पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर उबाल लें. उबल जाने पर गैस से उतार कर कप में डालें और आधा चम्मच शहद मिला लें. इसे पीने से आपको वजन कम करने में काफी फायदा मिलेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.

