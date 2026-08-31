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Twin Baby Boys Names: जुड़वा बेटों के लिए ढूंढ रहे हैं खास नाम? यहां देखें मॉर्डन और यूनिक नामों की लिस्ट

घर में आए जुड़वा बेटों के लिए ढूंढ रहे हैं खास नाम? आज हम आपके जुड़वा बेटों के लिए नामों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपको बेहद पसंद आएंगे और इनका अर्थ भी बेहद खास है.

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Twin Baby Boys Names: जुड़वा बेटों के लिए ढूंढ रहे हैं खास नाम? यहां देखें मॉर्डन और यूनिक नामों की लिस्ट
जुड़वा बेटों के लिए नामों की लिस्ट
Photo Credit: Magnific

Twin Baby Boys Name List: माता-पिता के लिए घर में नन्हे मेहमान आने की खुशी सबसे ज्यादा खास होती है. वहीं, अगर घर में जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंजे तो खुशी में और चार चांद लग जाते हैं. ऐसे में पैरेंट्स के लिए बच्चों के लिए नाम चुनना बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों के नाम सुनने में सुंदर हों, एक-दूसरे से मेल खाते हों और सबसेे जरूरी मीनिंग भी खास हो. अगर आप भी अपने जुड़वा बेटों के लिए मॉर्डिन और युनिक नाम की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है. आज हम आपके लिए जुड़वा बेटों के लिए नामों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपको बेहद पसंद आएंगे और इनका अर्थ भी बेहद खास हैै.

जुड़वा बेटों के लिए 20 नाम

1. कबीर: महान, प्रतिष्ठित
कियान: ईश्वर की कृपा, राजा

2. रेयांश: प्रकाश की किरण, भगवान विष्णु का अंश
रुद्राक्ष: भगवान शिव के नेत्र

3. रियांश: सूर्य की पहली किरण, जीवन की शुरुआत
विहान: प्रभात, सवेरा

4. विवान: जीवन और उत्साह से भरपूर
वेदांत: वेदों का सार, परम ज्ञान

5. नील: नीला आकाश, बहुमूल्य
नमन: नमस्कार, आदर

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6. युवान: युवा, ऊर्जावान,
युग: काल, पीढ़ी, नया दौर

7. यक्षित: हमेशा रहने वाला
रक्षित: सुरक्षित, रक्षित

8. लव: प्रेम, छोटा कण (श्रीराम के पुत्र)
कुश: पवित्र घास, कुशल (श्रीराम के पुत्र)

9. अयांश: माता-पिता का अंश
शिवांश: भगवान शिव का अंश

10. ईशान: उत्तर-पूर्व दिशा का स्वामी
ईवान: ईश्वर का अनमोल उपहार

11. शौर्य: वीरता, पराक्रम और साहस
शौभिक: दीप्तिमान, चमकने वाला

12. युवराज: राजकुमार
पृथ्वी: धरती

13. ऋत्विक: पुजारी, सही समय
सात्विक: पवित्र, गुणवान

14. जय: जीत
विजय: सफलता

15. हर्ष: खुशी
स्पर्श: छूना या एहसास

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