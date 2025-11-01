विज्ञापन

Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह कब है? इस खास मौके पर हाथों में लगाएं खूबसूरत मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट Henna Designs

Tulsi Vivah 2025: 2 नवंबर को भगवान विष्णु और तुलसी माता का विधि-विधान से विवाह किया जाएगा. अगर आप भी इस मौके पर मेहंदी लगाने का सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत और लेटेस्ट डिजाइन्स लेकर आए हैं.

मेहंदी के लेटेस्ट और खूबसूरत डिजाइन्स

Tulsi Vivah 2025: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत खास महत्व होता है. हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन से विवाह समारोहों की शुरुआत भी होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2025 में कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 2 नवंबर की सुबह 07 बजकर 31 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानी 3 नवंबर की सुबह 05 बजकर 07 मिनट तक रहेगी. ऐसे में 2 नवंबर को भगवान विष्णु और तुलसी माता का विधि-विधान से विवाह किया जाएगा.

तुलसी विवाह के दिन घरों में तुलसी के पौधे को खास तरीके से सजाया जाता है. शाम के समय तुलसी और शालिग्राम का विवाह मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया जाता है. इस दौरान सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और सुंदर मेहंदी लगाती हैं. ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है. अगर आप भी इस मौके पर मेहंदी लगाने का सोच रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत और लेटेस्ट डिजाइन्स लेकर आए हैं. आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर- 

यहां देखें मेहंदी के लेटेस्ट और खूबसूरत डिजाइन्स 

सिंपल मेहंदी डिजाइन

अगर आप हल्की-फुल्की मेहंदी लगाना पसंद करती हैं, तो इन डिजाइन्स में से चुन सकती हैं. इसमें सिर्फ उंगलियों और हथेली के किनारों पर छोटे पैटर्न बनाए जाते हैं. इस तरह के डिजाइन कम समय में तैयार हो जाते हैं और बहुत एलिगेंट दिखते हैं.

फुल हैंड मेहंदी 

वहीं, अगर आपको मेहंदी से भरे-भरे हाथ पसंद हैं तो आप इनमें से किसी एक को चुन सकती हैं. 

