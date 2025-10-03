घर में पीली ततैया बना रही है छत्ता, इस 2 रुपए वाली चीज से तुरंत भाग जाएंगे सारे

Remove yellow wasps: कई बार घर में या घर के आसपास मधुमक्खी या ततैया छत्ता बनाने लगती है. छत्ते में हमेशा बड़ी संख्या में मधुमक्खियों या ततैयों के रहने के कारण उनके काटने का खतरा भी बढ़ जाता है. पीली ततैया अक्सर घर कोनों, छज्जों, बालकनी या बगीचों में अपना छत्ता बना लेती है. इनके काटने से भयंकर दर्द होता है. अगर आपके घर में या आसपास भी पीली ततैया छत्ता बनाना शुरू कर रही है तो इससे तुरंत हटाना जरूरी (Kaise Hataye Tataiya Ka Chatta) है. इन्हें हटाने के लिए महंगे स्प्रे की जरूरत नहीं है. घर में बड़ी आसानी से कुछ चीजों की मदद से आप असरदार स्प्रे (Tataiya Ka Chatta Hatane Ka Upay) तैयार कर छत्ते को हटा सकते हैं. यूट्यूब पर हेल्थ एडिवाइजर चैनल से पीली ततैया से छुटकारा पाने का आसान तरीका शेयर किया गया है. इसके लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इस नुस्खे को छत्ते बनाने के शुरुआत में ही आजमाना होगा, छत्ते को बड़ा होने पर उसे हटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है. आइए जानते हैं कैसे बनाएं पीली ततैया का छत्ता हटाने (Kaise Banaye Tataiya Ka Chatta Hatane Wala Spray) वाला स्प्रे और इसे यूज करने का तरीका.

क्या कपूर का इस्तेमाल बालों पर करना चाहिए? | How to use camphor for hair growth

स्प्रे बनाने के लिए जरूरी सामग्री

दो गिलास पानी

2 चम्मच डेटॉल

शैंपू या डिटर्जेंट

खाली स्प्रे बोतल

पहले बनाएं स्प्रे के लिए लिक्विड

एक खाली स्प्रे बोतल में पानी, डेटॉल और दो रुपए का शैंपू का पाउच डाल दें. शैंपू की जगह डिटर्जेंट या लिक्विड डिश वॉश का भी यूज किया जा सकता है. अब बोतल को ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं. सभी चीजें मिल जानी चाहिए ताकि झाग बनने लगे.

यूज करने के पहले सावधानी

इस लिक्विड को यूज करने से पहले कुछ सावधानियां जरूरी हैं. यह काम उस समय करना चाहिए जब ततैया कम एक्टिव हों. जैसे सुबह जल्दी या शाम ढलने के बाद. यूज करने से पहले बॉडी को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहन लें और चेहरे को किसी कपड़े से ढककर आंखों पर चश्मा पहन लें.

ऐसे करें लिक्विड को यूज

सबसे पहले दूर से छत्ते पर लिक्विड को स्प्रे करें. लिक्विड के कारण ततैया के पंख गीले हो जाएंगे और झाग की वजह से वे उड़ नहीं पाएंगी, घोल के कारण ततैया के कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएंगी. जब सभी ततैया निष्क्रिय हो गई हैं, तो आसानी से छत्ता हटाएं. इसके लिए एक लंबी छड़ी या झाड़ू की मदद लें और छत्ते को धीरे से गिरा दें. छत्ते को हटाने के बाद, उसे कूड़ेदान में डाल दें. छत्ते के स्थान को लिक्विड डालकर साफ करें ताकि ततैया दुबारा वहां छत्ता न बनाएं.