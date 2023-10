क्या आपके भी फ्रीजर में बर्फ जम जाती है तो इस आसान आलू हैक को ट्राई कीजिए, अब नहीं चिपकेगा कोई बर्तन

Best Freezer Hacks: फ्रिज में जमी हुई बर्फ ऐसे निकालें.

खास बातें फ्रीजर में अक्सर बर्फ के पहाड़ जम जाते हैं.

और बर्तन का चिपकना तो आम बात है.

इस एक ट्रिक से आपके बर्तन फ्रीजर में नहीं चिपकने.

Best Freezer Hacks: आपने कई बार देखा होगा कि जब आप फ्रीजर (freezer hacks) में कोई बर्तन रखते हैं तो वो चिपक जाता है और काफी मुश्किलों के (useful kitchen tips) बाद भी नहीं छूटता. कई बार फ्रीजर में बर्फ के बड़े-बड़े पहाड़ बन जाते हैं जिसे पिघलाना (how to melt ice from freezer) बस की बात नहीं होती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह आसान हैक (hack to remove ice from freezer) आपके लिए है. इससे ना तो फ्रीजर में कोई बर्तन चिपकेगा (How utensils not stick in freezer) और ना ही बर्फ के पहाड़ बनेंगे. तो चलिए यहां आपको बताते हैं क्या है वह आसान तरीका जिससे चुटकियों में इस समस्या से निजात (how to remove frozen ice from freezer fast) पाया जा सकता है.

फ्रिज में जमी हुई बर्फ कैसे निकालें | How To Remove Frozen Ice From Freezer