Trendy Kurti Designs: इस सीजन स्टाइलिश लुक के लिए ट्राई करें ये 8 ट्रेंडी कुर्ती डिजाइन्स, हर मौके पर आएंगी काम

मानसून में कुर्ती एक ऐसा आउटफिट है जो हर लड़की की वॉर्डरोब का जरूरी हिस्सा बनते जा रहा है. अगर लड़की कॉलेज, ऑफिस, शादी या फेस्टिवल, दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रही है तो सही डिजाइन की कुर्ती आपके लुक को मिनटों में स्टाइलिश बना सकती है. अगर आप भी इस सीजन में कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो आप यहां 8 ट्रेंडी कुर्ती डिजाइन्स जानिए. यह सभी कुर्ती फैशन में भी हैं और एक बार पहनने में भी बेहद आरामदायक हैं.

ए-लाइन कुर्ती (A-Line Kurti Designs)

इस सीजन की सबसे बेहतरीन आउटफिट 'ए-लाइन' कुर्ती (A-Line Kurti) है. यह आउटफिट ऊपर से हल्का टाइट और नीचे की तरफ फ्लेयर्ड होता है. यह लगभग हर बॉडी टाइप पर अच्छा लगता है और ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटिंग तक आसानी से पहना जा सकता है.

अनारकली कुर्ती (Anarkali Kurti Designs)

अगर आपको ट्रेडिशनल और रॉयल लुक पसंद है तो अनारकली कुर्ती (Anarkali Kurti) बेहतरीन विकल्प है. इसका घेरदार डिजाइन त्योहार, शादी या फैमिली फंक्शन में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.

स्ट्रेट कट कुर्ती (Straight Cut Kurti Designs)

सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए स्ट्रेट कट कुर्ती (Straight Cut Kurti) हमेशा ट्रेंड में रहती है. इसे पैंट, लेगिंग या पलाजो के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है.

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हाई-लो कुर्ती (High Low Kurti Designs)

हाई-लो कुर्ती (High Low Kurti) का फ्रंट हिस्सा छोटा और पीछे का हिस्सा लंबा होता है. यह मॉडर्न लुक देती है और कॉलेज या दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए शानदार विकल्प है.

अंगरखा स्टाइल कुर्ती (Angrakha Style Kurti Designs)

क्रॉस-ओवर पैटर्न और डोरी वाले डिजाइन की अंगरखा कुर्ती (Angrakha Style Kurti) इंडो-वेस्टर्न लुक देती है. इसे पहनकर आपका स्टाइल सबसे अलग नजर आता है.

फ्रंट स्लिट कुर्ती (Front Slit Kurti Designs)

फ्रंट स्लिट कुर्ती (Front Slit Kurti) इन दिनों काफी पसंद की जा रही है. इसे ट्राउजर, जींस या सिगरेट पैंट के साथ पहनकर स्मार्ट और ट्रेंडी लुक पाया जा सकता है.

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शर्ट स्टाइल कुर्ती (Shirt Style Kurti Designs)

शर्ट कॉलर और बटन वाले डिजाइन की यह कुर्ती प्रोफेशनल और स्टाइलिश लुक देती है. ऑफिस वियर के लिए यह सबसे पसंदीदा डिजाइनों में से एक मानी जाती है.

फ्लेयर्ड कुर्ती (Flared Kurti Designs)

फ्लेयर्ड कुर्ती (Flared Kurti) का चौड़ा घेर इसे बेहद आकर्षक बनाता है. इसे हल्की ज्वेलरी और एथनिक फुटवियर के साथ पहनकर आप किसी भी खास मौके पर शानदार लुक पा सकती हैं.

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