अनार के छिलकों को पानी में उबालकर पीने से क्या होता है? डाइटीशियन ने बताए 6 जबरदस्त फायदे

Benefits of boiling pomegranate peel: अनार सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसे खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल जाते हैं. ये बातें तो अधिकतर लोग जानते हैं. ऐसे में हम अनार के दानों को बड़े चाव से खाते हैं और उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनार के दानों के साथ-साथ इसके छिलके भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? इसे लेकर डाइटीशियन श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताती हैं, अनार के छिलके सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं. अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये शरीर को अंदर से मजबूत और हेल्दी बना सकते हैं. खासकर आप अनार के छिलकों से हर्बल टी बनाकर पी सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और इसके फायदे-

कैसे बनाएं हर्बल टी?

इस ड्रिंक को बनाना बहुत आसान है. सबसे पहले अनार के छिलकों को अच्छे से धो लें.

अब, इन्हें पानी में डालकर 10–15 मिनट तक उबालें.

पानी का रंग बदलने लगे तो गैस बंद कर दें.

छानकर हल्का गुनगुना होने पर पी लें.

आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं.

पाचन को करता है बेहतर

डाइटीशियन बताती हैं, अनार के छिलकों में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. यह गैस, अपच और पेट की गड़बड़ी में मददगार हो सकता है.

यह ड्रिंक एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. इससे एजिंग की प्रक्रिया धीमी हो सकती है.

नियमित रूप से अनार के छिलकों का पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, जिससे बार-बार होने वाली बीमारियों से बचाव होता है.

यह हर्बल टी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है और लिवर को हेल्दी रखने में सहायक होती है.

अनार के छिलकों में मौजूद पोषक तत्व दिल की सेहत को भी सपोर्ट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

इन सब से अलग जब शरीर अंदर से साफ रहेगा तो उसका असर स्किन पर भी दिखेगा. यह ड्रिंक त्वचा को हेल्दी, ग्लोइंग और यूथफुल बनाए रखने में भी मदद करती है.

इसे दिन में एक बार से ज्यादा न पिएं.

अगर कोई गंभीर बीमारी है या दवा चल रही है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें.

गर्भवती महिलाएं इसका सेवन डॉक्टर से पूछकर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.