Relationship Tips: गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने जा रहे हैं तो इन 4 बातों का रखना ध्यान, पहली ही मुलाकात में इंप्रेस हो जाएगी फैमिली

How to Impress Girlfriend's Family: रिलेशनशिप को अगले पड़ाव यानी शादी तक पहुंचाने के लिए कपल का एक-दूसरे के पैरेंट्स से बात करना बहुत जरूरी होता है. पहली मुलाकात में हिचकिचाहट होना काफी आम बात है, लेकिन फैमिली को इंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल लगता है. खासकर अगर लड़की के पैरेंट्स का दिल जीतना हो तो नर्वस होना स्वाभाविक है. लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो पहली मुलाकात ही यादगार बन सकती है. अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पार्टनर और उनकी फैमिली दोनों बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे.

1. पहली मुलाकात में गिफ्ट लेकर जाएं

जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने जाएं तो उनके लिए कोई गिफ्ट जरूर लेकर जाएं. तोहफे में आप मिठाई का डिब्बा, फल, शोपीस लेकर जा सकते हैं. ये आपके विनम्र व्यवहार को दर्शाता है. इसके अलावा अगर उनकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप चॉकलेट लेकर जा सकते हैं.

पहली मुलाकात के दौरान आप अपने ड्रेसिंग सेंस और लुक्स का ख्याल रखें. बता दें कि पहली मुलाकात में आपका पहनावा बहुत कुछ दर्शाता है. ऐसे में आप बेहद स्टाइलिश और कैजुअल कपड़े न पहनें. आप फर्स्ट मीटिंग के लिए फॉर्मल आउटफिट चुन सकते हैं.

अपनी पार्टनर की फैमिली के साथ आप विनम्रता से ही बात करें. इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात करने से बचना चाहिए. साथ ही आप पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर बहस करने से भी परहेज करें. वहीं, अगर आपसे बड़ा कोई बात कर रहा है तो उन्हें बीच में न टोकें और ध्यान से सुनते रहें.

गर्लफ्रेंड की फैमिली से पहली मुलाकात के दौरान आप समय का ध्यान रखें. अगर आप पहली बार ही लेट पहुंचेंगे तो आपका इंप्रेशन (Impression) गलत पड़ सकता है. इसके अलावा अगर आप किसी बहुत जरूरी कारण से लेट हो रहे हैं तो उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.